Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию более чем в два раза
Депутат Бессараб: Отсрочка выхода на пенсию на 10 лет увеличит размер выплаты вдвое
Россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии, если отложат выход на нее на 10 лет. Такую информацию предоставила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она объяснила, что при отсрочке выхода на пенсию на 5 лет пенсионные коэффициенты вырастут на 36%, а фиксированная выплата — на 45%.
Если же работать на 10 лет дольше, то гражданин РФ сумеет увеличить свою пенсию более чем в два раза. В этом случае пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза. Также будет происходить начисление дополнительных баллов.
Однако, работая таким образом, россиянин будет получать только зарплату — без пенсии.
Поэтому каждый должен самостоятельно оценить, что выгоднее: получать зарплату одновременно с пенсией более маленького размера, либо отложить выход на пенсию для ее существенного увеличения в будущем.
Ранее сообщалось, что почти половина жителей Санкт-Петербурга (45%) планируют дополнительно откладывать деньги на старость. Примерно 41% населения города рассчитывает на государственную пенсию, а 14% опрошенных уже начали формировать собственные пенсионные накопления.