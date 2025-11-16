Достижения.рф

Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию более чем в два раза

Депутат Бессараб: Отсрочка выхода на пенсию на 10 лет увеличит размер выплаты вдвое
Фото: iStock/Stanislav Sablin

Россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии, если отложат выход на нее на 10 лет. Такую информацию предоставила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.



Она объяснила, что при отсрочке выхода на пенсию на 5 лет пенсионные коэффициенты вырастут на 36%, а фиксированная выплата — на 45%.

В Госдуме предложили выделять специальную полку для продуктов с истекающим сроком годности
В Госдуме предложили выделять специальную полку для продуктов с истекающим сроком годности
Если же работать на 10 лет дольше, то гражданин РФ сумеет увеличить свою пенсию более чем в два раза. В этом случае пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза. Также будет происходить начисление дополнительных баллов.

Однако, работая таким образом, россиянин будет получать только зарплату — без пенсии.

Поэтому каждый должен самостоятельно оценить, что выгоднее: получать зарплату одновременно с пенсией более маленького размера, либо отложить выход на пенсию для ее существенного увеличения в будущем.

Ранее сообщалось, что почти половина жителей Санкт-Петербурга (45%) планируют дополнительно откладывать деньги на старость. Примерно 41% населения города рассчитывает на государственную пенсию, а 14% опрошенных уже начали формировать собственные пенсионные накопления.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0