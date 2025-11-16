Россиянам раскрыли, как увеличить пенсию более чем в два раза

16 ноября 2025, 02:25

Депутат Бессараб: Отсрочка выхода на пенсию на 10 лет увеличит размер выплаты вдвое

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии, если отложат выход на нее на 10 лет. Такую информацию предоставила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Она объяснила, что при отсрочке выхода на пенсию на 5 лет пенсионные коэффициенты вырастут на 36%, а фиксированная выплата — на 45%.



