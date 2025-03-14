Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В МВД рассказали о мошеннических рассылках об окончании спецоперации

В МВД рассказали о мошеннических рассылках об окончании спецоперации

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Мошенники начали распространять в Telegram фишинговые ссылки с яркими «кликбейтными» заголовками. В частности, о завершении специальной военной операции на Украине в 2025 году.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупреждают: конечной целью всех этих действий аферистов является похищение денежных средств россиян.

«Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Правоохранители пояснили, что приём, называемый «кликбейт», апеллирует к страху, любопытству, удивлению, часто использует недосказанность и создание эффекта срочности. Специалисты рекомендуют проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на ложные «сенсации».

Читайте также:

Киберэскперт раскрыл опасность сдачи аккаунта в аренду

Школьников и их родителей предупредили о мошенничестве с регистрацией на ЕГЭ

«Запугивания и манипуляции»: Эксперт рассказал о жестких методах мошенничества
#деньги
#мвд
#похищение
#специалисты
#приём
Сомнолог рассказала, как справиться с бессонницей
Сомнолог Лебедева: уснуть ночью поможет медитация и горячий душ
14 марта 2025, 18:42

Фото: iStock/Jun

Сегодня отмечается Всемирный день сна, с которым у многих россиян проблема. Бессонница мучает, мысли одолевают, а организм страдает. Как с этим справляться?
Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что на качество сна влияет пища.

«Все индивидуально, но за 2−3 часа до сна лучше не есть. Любая пища может вызывать тревожный сон, потому что желудочно-кишечный тракт никогда не спит, так же, как и мозг, но ночью все сконцентрировано на восстановлении, на очищении от токсинов. А если перед сном вы съели шашлык и залили его чем-нибудь крепким, то вся концентрация пойдёт в желудочно-кишечный тракт», — объяснила врач.

По ее словам, снотворное принимать только по рекомендациям сомнолога, а мелатонин показан только при смешении часовых поясов.

«Мелатонин показан только при джетлаге. Когда вы летите куда-нибудь, пересекаете несколько часовых поясов, больше показаний нет. Снотворное может вызывать привыкание. Прекрасно работают ритуалы для успокоения: медитация и горячий душ», — сказала Лебедева.

Читайте также:

Сомнолог рассказал, можно ли вылечить храп

«Инсульт и внезапная смерть»: Сомнолог назвал неожиданную опасность храпа

«Толстеет во сне»: Врач назвал неожиданную причину набора веса россиян
#сон
#врач
#пища
#опасность
#сомнолог
#терапевт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Телеграм закончился первый stories-сериал «Мэр Скуфанов» от SHOT
14 марта 2025, 18:36

Пётр Скуфанов (Фото: Телеграм-канал SHOT)

14 марта вышел в эфир финальный 12-й эпизод первого stories-сериала «Мэр Скуфанов» от SHOT.
Сериал выпустили 3 марта на фоне громких новостей о выборах в городе Берёзовском Свердловской области. Тогда пост мэра заняла кандидат-спойлер Юлия Маслакова, но через некоторое время покинула должность, оспорила результаты в суде и исчезла.

Блогер Teлеграм-канала SHOT Пётр Скуфанов прибыл в Берёзовский, дабы разобраться в ситуации. Он общался с чиновниками, местными жителями и даже объявил о готовности самому возглавить город. В ожидании решения суда о перевыборах Скуфанов уехал из города. Однако блогер обещал вернуться, если горожане его пригласят.

«Такого раньше никто не снимал. Мы работали в режиме онлайн, без сценария, импровизируя и фиксируя живые реакции людей. Получилось настоящее stories-реалити», — подчеркнул Пётр Скуфанов.

Блогер признался, что идею проекта преподнесла сама жизнь.

«Берёзовский в новостях прогремел на всю Россию, и мы захотели подключиться к этой комичной ситуации, увидеть её изнутри и предложить горожанам свою помощь», — заключил Пётр.

Генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов уточнил, что «Мэр Скуфанов» — это попытка узнать отношение к власти местных жителей города.

Читайте также:

В Москве росгвардейцы вернули родителям потерявшуюся 8-летнюю девочку

Женщина выжила после двух инсультов и рассказала о путешествии на тот свет

Канделаки вспомнила о плевке в лицо Саакашвили
#жизнь
#город
#пост
#блогер
#сериал
#чиновники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Объявлен грантовый конкурс «Центры новых возможностей 2025»
14 марта 2025, 18:27

Фото: iStock/SbytovaMN

Для поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, или находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, объявлен грантовый конкурс «Центры новых возможностей 2025», инициаторами являются Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, благотворительный фонд социальных и культурных проектов «Царьград» и благотворительный фонд Андрея Мельниченко.
В конкурсе могут принять участие государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации и общественные объединения.

Победители смогут получить до двух миллионов рублей на открытие или развитие существующих центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья, где им будут оказывать помощь соответствующие специалисты.

Также победители могут рассчитывать на грант до трех миллионов для финансирования кризисных центров, предлагающих комплексную помощь и поддержку семьям с детьми.

Деньги можно будет использовать на закупку технического и бытового оборудования, ремонт помещений, а также на административные расходы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта. Более подробную информацию можно узнать на официальном портале мероприятия.

Читайте также:

Подмосковный школьников пригласили на конкурс в честь 185-летия Чайковского

Школьница из Шатуры победила на Всероссийском конкурсе «Государство – это мы»

Конкурс «Моя страна — моя Россия» начал отбор экспертов
#деньги
#помощь
#ремонт
#мероприятия
#расходы
#победители
#специалисты
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве падают деревья из-за штормового ветра
14 марта 2025, 17:12

Фото: iStock/ lisatop

Случаи падения деревьев зафиксировали в Москве из-за сильного ветра. Его порывы достигают практически 22 м/с, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем Телеграм-канале.
«В городе сохраняется сильный ветер. Его порывы близки к 22 м/с. Фиксируются случаи падения деревьев из-за сильного ветра», — уточнялось в сообщении.

Отмечалось, что городские службы работают в режиме повышенной готовности. Пресс-служба комплекса городского хозяйства обратила внимание, что поваленные деревья своевременно распиливают и вывозят.

В сообщении предупредили, что неблагоприятные погодные условия не изменятся в ближайшие часы.

Мэрия просит граждан быть особенно внимательными на улице в непогоду: не прятаться под деревьями и не парковать около них машины.

Ранее основатель школы выживания в дикой природе «Волчица», эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах предосторожности во время шторма.

Читайте также:

Штормовой удар по Москве 14 марта: когда ураган накроет столицу и как себя обезопасить

В Москве ожидается резкий обвал температуры

Синоптик рассказал, надолго ли в Москву вернутся похолодание и снег
#москва
#шторм
#ветер
#автомобили
#машины
#погода
#деревья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родительская суббота Великого поста 15 марта: традиции, что нельзя делать и как правильно почитать усопших
14 марта 2025, 15:52

Фото: istockphoto / SonerCdem

Родительская суббота — важная дата в православном календаре. Это день, когда верующие поминают усопших родственников, а в храмах читается заупокойная служба. Как правильно провести этот день расскажет «Радио 1».

В чем суть родительской субботы

Родительская суббота, отмечаемая в рамках Великого поста, имеет глубокие корни в православной традиции. Она посвящена памяти усопших и служит напоминанием о важности молитвы за тех, кто ушел из жизни. В этом году Родительская суббота выпадает на 15 марта. В этот день верующие собираются в храмах, чтобы помолиться за своих родных и близких, ушедших в мир иной. Считается, что молитвы за усопших помогают облегчить их участь в загробной жизни.

Федот Ветронос 15 марта: зачем в этот день покупать красную герань и готовить кашу с медом, народные приметы
Федот Ветронос 15 марта: зачем в этот день покупать красную герань и готовить кашу с медом, народные приметы


Как правильно почитать усопших на первую родительскую субботу Великого поста

Чтобы правильно почтить память усопших в Родительскую субботу, рекомендуется посетить церковную службу и принять участие в панихиде. Это особая служба, во время которой произносятся молитвы о душах усопших. Кроме того, верующие могут заказывать сорокоусты — специальные молебны о душах, которые читаются в течение 40 дней. Также важно вспомнить о своих близких, за которых вы хотите помолиться, и произнести их имена во время службы.

В этот день также принято делать пожертвования на нужды церкви или помогать тем, кто нуждается в поддержке. Это считается хорошим делом и знаком уважения к памяти усопших.

Фото: istockphoto / Ivan Murauyou

Что можно и нельзя делать

В Родительскую субботу важно соблюдать определенные правила. Нельзя заниматься тяжелыми физическими работами и проводить время в шумных развлечениях. Рекомендуется избегать ссор и конфликтов, а также проявлять доброту и сострадание к окружающим. Это время для размышлений и молитвы. Согласно традициям, следует воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов, так как это время поста. Вместо этого можно сосредоточиться на духовной практике и общении с близкими.


Чем можно питаться на родительскую субботу 15 мартаВ Родительскую субботу

15 марта следует придерживаться постного питания. Разрешается употребление рыбы, овощей, фруктов, круп и хлеба. Также можно готовить блюда на растительном масле. Например, отличным вариантом будут овощные салаты, супы на овощном бульоне и различные каши. Важно помнить, что еда в этот день должна быть простой и скромной, отражая дух поста.

Приметы на 15 марта

На Родительскую субботу существует множество примет, связанных с погодой и поведением людей. Например, если в этот день идет дождь, это может означать, что усопшие просят о помощи и поддержке. Также считается, что если на Родительскую субботу увидеть луну, то это предвещает удачу и благополучие в семье. Некоторые верят, что если в этот день вспомнить о своих усопших родственниках и помолиться за них, то они оберегут вас от бед и несчастий. Поэтому важно не только соблюдать традиции, но и делиться добротой и любовью с окружающими.

Читайте также:

Священник Павел Островский раскрыл истинное значение Великого поста

Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону

Прощеное воскресенье в 2025 году: когда и как просить прощения
#имена
#священник
#еда
#традиции
#пост
#память
#блюда
#служба
#приметы
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате