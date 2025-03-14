В МВД рассказали о мошеннических рассылках об окончании спецоперации

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Мошенники начали распространять в Telegram фишинговые ссылки с яркими «кликбейтными» заголовками. В частности, о завершении специальной военной операции на Украине в 2025 году.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупреждают: конечной целью всех этих действий аферистов является похищение денежных средств россиян.
Правоохранители пояснили, что приём, называемый «кликбейт», апеллирует к страху, любопытству, удивлению, часто использует недосказанность и создание эффекта срочности. Специалисты рекомендуют проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на ложные «сенсации».
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«Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.
Правоохранители пояснили, что приём, называемый «кликбейт», апеллирует к страху, любопытству, удивлению, часто использует недосказанность и создание эффекта срочности. Специалисты рекомендуют проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на ложные «сенсации».
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Александр Бойцов