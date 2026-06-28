В МВД рассказали о мошеннической схеме с «наркотиками» на купюрах

28 июня 2026, 11:12

В МВД россиянам раскрыли схему мошенников со следами наркотиков на деньгах

Фото: istockphoto/ArtemSam

В арсенале дистанционных злоумышленников появилась дополнительная тактика устрашения, направленная на удержание жертвы в контакте. Об этом стало известно 28 июня.