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В МВД рассказали о мошеннической схеме с «наркотиками» на купюрах

В МВД россиянам раскрыли схему мошенников со следами наркотиков на деньгах
Фото: istockphoto/ArtemSam

В арсенале дистанционных злоумышленников появилась дополнительная тактика устрашения, направленная на удержание жертвы в контакте. Об этом стало известно 28 июня.



Согласно данным, полученным ТАСС из материалов Министерства внутренних дел РФ, аферисты теперь информируют граждан о якобы обнаруженных на переданных банкнотах следах наркотических веществ и посторонних отпечатков пальцев. По информации ведомства, стандартная схема строится на ложных звонках от имени представителей государственных структур или спецслужб.

Гражданина убеждают в необходимости передать наличные для фиктивной проверки подлинности с гарантией последующего возврата. Однако после получения средств преступники не прекращают общение, а заявляют о якобы выявленных криминалистических признаках на деньгах, что, по их словам, требует продолжения проверочных мероприятий.

В МВД отмечают, что получение такой информации усиливает стресс у потерпевшего. В состоянии паники человек охотнее идет на контакт с аферистами и предоставляет им дополнительные сведения, что позволяет злоумышленникам расширить схему и похитить значительно более крупные суммы.

Никита Кротов

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