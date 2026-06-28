В МВД рассказали о мошеннической схеме с «наркотиками» на купюрах
В арсенале дистанционных злоумышленников появилась дополнительная тактика устрашения, направленная на удержание жертвы в контакте. Об этом стало известно 28 июня.
Согласно данным, полученным ТАСС из материалов Министерства внутренних дел РФ, аферисты теперь информируют граждан о якобы обнаруженных на переданных банкнотах следах наркотических веществ и посторонних отпечатков пальцев. По информации ведомства, стандартная схема строится на ложных звонках от имени представителей государственных структур или спецслужб.
Гражданина убеждают в необходимости передать наличные для фиктивной проверки подлинности с гарантией последующего возврата. Однако после получения средств преступники не прекращают общение, а заявляют о якобы выявленных криминалистических признаках на деньгах, что, по их словам, требует продолжения проверочных мероприятий.
В МВД отмечают, что получение такой информации усиливает стресс у потерпевшего. В состоянии паники человек охотнее идет на контакт с аферистами и предоставляет им дополнительные сведения, что позволяет злоумышленникам расширить схему и похитить значительно более крупные суммы.
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