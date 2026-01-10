В МВД рассказали о новой схеме мошенников для доступа к банковским приложениям

10 января 2026, 10:01

МВД: Мошенники перехватывают коды доступа с помощью вредоносных приложений

Фото: iStock/welcomia

Мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение (ВПО) на мобильные устройства для перехвата кодов для авторизации в значимых сервисах и получения удаленного доступа к банковским приложениям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.