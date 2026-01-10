В МВД рассказали о новой схеме мошенников для доступа к банковским приложениям
Мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение (ВПО) на мобильные устройства для перехвата кодов для авторизации в значимых сервисах и получения удаленного доступа к банковским приложениям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.
ВПО предоставляет злоумышленникам доступ к управлению сервером и возможность получать данные о мобильном устройстве жертвы. Среди них: модель устройства, версия операционной системы, используемые номера телефонов, информация о SMS-сообщениях, контакты, журнал входящих и исходящих звонков в реальном времени, информация о местоположении, а также управление функциями устройства на расстоянии.
Для защиты от заражения вредоносным ПО в ведомстве порекомендовали избегать загрузки и установки приложений из ненадежных источников, а также использовать качественное антивирусное программное обеспечение.
