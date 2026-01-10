Врач Панфилова предупредила россиян о риске нападения песчаных блох в Индии

10 января 2026, 09:21

Фото: iStock/Altug Galip

Собирающимся на пляжи Индии российским туристам не стоит забывать о использовании солнцезащитных средств, а также проявлять осторожность в связи возможностью нападения песчаных блох. Об этом сообщила РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.