Врач Панфилова предупредила россиян о риске нападения песчаных блох в Индии
Собирающимся на пляжи Индии российским туристам не стоит забывать о использовании солнцезащитных средств, а также проявлять осторожность в связи возможностью нападения песчаных блох. Об этом сообщила РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.
Во время отдыха на курортах, таких как Гоа и Керала, важно соблюдать осторожность на пляжах, чтобы избежать укусов песчаных блох. Врач рекомендует ходить по песку в обуви и не ложиться на него.
Песчаные блохи — это паразиты, обитающие в песке и на прибрежных территориях. Они преимущественно встречаются в южных регионах и на песчаных побережьях. Обычно эти блохи ведут себя как обычные кровососущие паразиты, но могут вызвать серьёзные заболевания, такие как тунгиоз.
