В МВД расскзаали, кто из мигрантов избежит ограничения по пребыванию в РФ

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Разработанные МВД ограничения на срок пребывания в РФ мигрантов не будут распространяться на тех, кто получил вид на жительство (ВНЖ). Об этом проинформировала официальный представитель министерства Ирина Волк в Телеграм-канале.
«Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора, подтверждающих продление ему срока временного пребывания в России», — сообщает Волк.Она отметила, что меры по изменению срока пребывания иностранных граждан на территории РФ без получения документов для работы, учебы или проживания были приняты для обеспечения безопасности.
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