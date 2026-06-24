В МВД Республики Татарстан озвучили разоблачающие мошенников фразы

24 июня 2026, 17:53

МВД Татарстана: мошенники говорят о безопасном счете и декларировании средств

Фото: istockphoto/NanoStockk

В МВД по Республике Татарстан предупредили жителей о новых уловках телефонных аферистов. Перечень характерных фраз, используемых злоумышленниками, озвучил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК Радис Юсупов.





По словам представителя ведомства, в ходе разговора мошенники активно применяют лексику, призванную запугать собеседника, пишет «Татар-информ». Радис Юсупов подчеркнул, что вся эта терминология — криминальный вымысел и не имеет отношения к реальной практике работы правоохранительных органов.



В список фраз входят: «на вас оформлена доверенность на имя гражданина Украины» или «с вашего счета перечислены средства террористам». Кроме того, в диалоге неизменно фигурируют такие термины, как «безопасный счет», «декларирование денежных средств», «зеркальный кредит» и «дистанционный обыск по телефону».





«Никто не будет проводить у вас обыск по видеосвязи», — добавил силовик.