Мошенники выманили сбережения у пенсионерки из Луховиц через «чат больницы»

24 июня 2026, 14:21

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700 тысяч рублей отдала телефонным мошенникам 80-летняя жительница Луховиц. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала пожилой женщине пришло в мессенджере приглашение вступить в чат центральной больницы. Она прошла по ссылке, сообщила присланный код администратору группы и после этого получила сообщение о том, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан и что нужно позвонить по указанным телефонам.





«Пенсионерка позвонила. Абоненты представились сотрудниками казначейства и прокуратуры и рассказали, что от имени женщины оформлена доверенность на экстремиста и что ей грозит уголовное преследование за соучастие. А чтобы избежать этого, нужно обналичить все сбережения и передать их посыльному», — говорится в сообщении.