Мошенники выманили у 73-летнего жителя Егорьевска шесть миллионов рублей
73-летний житель Егорьевска стал жертвой телефонных мошенников и отдал им более шести миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Пенсионеру позвонила неизвестная, представилась сотрудницей Росфинмониторинга и убедила его в необходимости «задекларировать» все сбережения.
«Пожилой мужчина отдал деньги подъехавшему курьеру, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в сообщении.Полицейские смогли задержать женщину, которая исполняла роль курьера. Оказалось, что это 48-летняя москвичка. До суда её отправили под домашний арест.
Сейчас полицейские проверяют причастность задержанной к другим аналогичным преступлениями, а также разыскивают остальных участников мошеннической схемы.