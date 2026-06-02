Мошенники выманили у 73-летнего жителя Егорьевска шесть миллионов рублей

02 июня 2026, 15:57

73-летний житель Егорьевска стал жертвой телефонных мошенников и отдал им более шести миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Пенсионеру позвонила неизвестная, представилась сотрудницей Росфинмониторинга и убедила его в необходимости «задекларировать» все сбережения.





«Пожилой мужчина отдал деньги подъехавшему курьеру, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в сообщении.