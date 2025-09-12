В Петербурге правоохранители пресекли канал нелегальной миграции
В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли канал нелегальной миграции, действовавший с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.
Как выяснили правоохранители, в течение пяти лет несколько руководителей крупной консалтинговой компании устраивали мигрантов в свои фирмы. На деле иностранцы работали на стройках, в клининговых компаниях и доставщиками.
Как оказалось, фиктивные документы не имели юридической силы, но позволяли мигрантам продлить срок временного пребывания в РФ. По этому делу провели около 60 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных им фирм.
