Мошенники атакуют россиян через домовые чаты: новая схема доступа к Госуслугам

13 сентября 2025, 03:37

Аферисты получают доступ к Госуслугам через домовые чаты

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники внедрили новую двухэтапную схему обмана. Они рассылают сообщения в мессенджерах и домовых чатах от имени председателей ЖСК. Под предлогом подтверждения места жительства аферисты выманивают коды доступа к Госуслугам.