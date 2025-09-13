Мошенники атакуют россиян через домовые чаты: новая схема доступа к Госуслугам
Мошенники внедрили новую двухэтапную схему обмана. Они рассылают сообщения в мессенджерах и домовых чатах от имени председателей ЖСК. Под предлогом подтверждения места жительства аферисты выманивают коды доступа к Госуслугам.
Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС. После получения кода с жертвой связывается второй участник схемы, представляющийся сотрудником правоохранительных органов.
Аферист сообщает о подозрительной активности на счетах и якобы попытке перевода средств для спонсирования ВСУ. Поддавшись панике, человек переводит деньги на указанный мошенниками безопасный счет или передает наличные курьеру.
МВД предупреждает, что подобные сообщения являются мошенническими. Настоящие сотрудники госорганов никогда не запрашивают коды доступа через мессенджеры. Для защиты аккаунта рекомендуется включить двухфакторную авторизацию и не сообщать коды из SMS третьим лицам.
