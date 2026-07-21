В Набережных Челнах задержали мужчину, прыгавшего по припаркованным автомобилям
В Набережных Челнах задержали 34-летнего местного жителя, который устроил дебош во дворе жилого дома. Как сообщили «Татар-информу» в МВД Татарстана, инцидент произошёл в посёлке Сидоровка.
По словам очевидцев, мужчина, находясь в нижнем белье, прыгал по припаркованным автомобилям. Его действия попали на камеры видеонаблюдения, после чего местные жители обратились в полицию.
По предварительной информации, нарушитель находился в состоянии сильного опьянения. До этого он пытался попасть в закрытый продуктовый магазин, а затем переключился на припаркованные во дворе машины, повредив несколько из них.
Кроме того, мужчина повредил входную дверь одной из квартир в жилом доме.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали дебошира. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента и размер причинённого ущерба.
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