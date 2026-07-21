Грузина, напавшего на россиянку за русскую речь в отеле, освободили под залог

21 июля 2026, 15:28

Фото: iStock/Zolnierek

В Грузии суд города Телави освободил под залог в пять тысяч лари (около 150 тысяч рублей) гражданина, который был задержан после избиения девушки в гостинице Agarani Estate в Кахетии. Об этом пишет SHOT.





Гражданин Грузии Георгий Чигладзе, напавший на россиянку из-за её речи на русском языке, был освобождён прямо в зале суда. Это случилось после того, как в Тбилиси прошла демонстрация в поддержку Чигладзе, участники которой выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес России и россиян.



Адвокат нападавшего, Лали Апциаури, утверждала перед судом, что россиянка стала причиной агрессии со стороны её подзащитного. Пострадавшей и её подруге было запрещено покидать Грузию до завершения расследования. Сам Чигладзе признал в суде, что «сожалеет о случившемся» и «не желал, чтобы всё обернулось таким образом».



Ранее у 30-летнего Георгия Чигладзе, который веселился на свадьбе брата в банкетном зале отеля Agarani Estate города Телави, произошёл конфликт с двумя россиянками из-за русской речи.





«Вы портите свадьбу и разговариваете на русском!» — сказал он.