Стоматолог рассказал об опасных летних привычках, разрушающих зубы
Стоматолог Лысенков: сладкие напитки повреждают зубную эмаль
Сладкие газированные напитки, частые перекусы и перепады температуры пищи в летний период повреждают эмаль и могут привести к развитию кариеса и воспалению десен. Об этом предупредил стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.
Специалист отметил, что многие часто пьют сладкие газировки, лимонады, холодные чаи и соки, что является одной из наиболее распространенных ошибок.
«Они содержат большое количество сахара и органических кислот, которые создают благоприятную среду для размножения бактерий и постепенно размягчают зубную эмаль», — рассказал Лысенков «Известиям».
Негативное влияние на здоровье зубов оказывает сочетание очень холодной и горячей пищи. Перепады температуры приводят к возникновению микротрещин. Опасны также частые перекусы и недостаток воды, из-за которого уменьшается выработка защищающей зубы слюны. А кислоты, содержащиеся во фруктах и ягодах, временно снижают прочность эмали.
При этом стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Илона Дзгоева призвала в разговоре с RT не чистить зубы сразу после употребления фруктов, поскольку из-за этого развивается повышенная чувствительность зубов.
«В яблоках, цитрусовых, винограде, клубнике и смородине содержатся органические кислоты. Они временно снижают pH во рту и делают поверхностный слой эмали более пористым и уязвимым. В норме слюна нейтрализует эту кислоту и насыщает эмаль минералами в течение 30—60 минут», — пояснила врач.
Если же почистить зубы сразу, то стирается размягченный верхний слой. Так, после употребления фруктов и ягод Дзгоева посоветовала просто полоскать водой, чтобы смыть остатки кислот. Также можно использовать жевательную резинку без сахара.