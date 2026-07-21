Стоматолог рассказал об опасных летних привычках, разрушающих зубы

21 июля 2026, 17:06

Стоматолог Лысенков: сладкие напитки повреждают зубную эмаль

Фото: iStock/stefanamer

Сладкие газированные напитки, частые перекусы и перепады температуры пищи в летний период повреждают эмаль и могут привести к развитию кариеса и воспалению десен. Об этом предупредил стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.





Специалист отметил, что многие часто пьют сладкие газировки, лимонады, холодные чаи и соки, что является одной из наиболее распространенных ошибок.





«Они содержат большое количество сахара и органических кислот, которые создают благоприятную среду для размножения бактерий и постепенно размягчают зубную эмаль», — рассказал Лысенков «Известиям».

«В яблоках, цитрусовых, винограде, клубнике и смородине содержатся органические кислоты. Они временно снижают pH во рту и делают поверхностный слой эмали более пористым и уязвимым. В норме слюна нейтрализует эту кислоту и насыщает эмаль минералами в течение 30—60 минут», — пояснила врач.