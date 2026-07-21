Подмосковную пенсионерку чуть не убил лавровый лист

21 июля 2026, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пожилая женщина случайно проглотила лавровый лист и едва не задохнулась из-за этого. Её спасли врачи Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В медучреждение пенсионерка поступила с жалобами на затруднённое дыхание и глотание, а также острую боль в горле.





«Осмотр показал, что причиной проблемы стал лавровый лист, который застрял на уровне перехода в пищевод и дыхательные пути, а на выдохе вставал в вертикальное положение. Инородное тело представляло угрозу, так как могло заблокировать доступ воздуха», — пояснил заведующий эндоскопическим отделением Сергей Яшков.