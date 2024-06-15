Китайские учёные назвали способ увеличить продолжительность жизни

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Новое исследование показывает, что регулярное употребление кофе может помочь снизить риск преждевременной смерти среди офисных работников, проводящих длительное время за столом. К такому выводу пришли учёные из Soochow University (КНР).
Они провели масштабные исследования и проанализировали данные об образе жизни более 10 тысяч жителей США за последние десять лет. Результаты исследования опубликованы на портале BMC Health. Выяснилось, что те, кто употреблял две-три чашки кофе в день имели на треть меньше шансов умереть от какого-либо заболевания по сравнению с теми, кто не пил этот тонизирующий напиток. Эффект был особенно заметен среди тех, кто имел сидячую работу и проводил за столом не менее шести часов в день.
Кофе богат биологически активными и антиоксидантными веществами. За счёт этого он обладает свойством снижать негативные последствия длительного сидения. Учёные полагают, что антиоксидантные свойства кофе могут играть важную роль в профилактике развития хронических заболеваний, характерных для образа жизни домоседа. Прежде всего, эти болезни связаны с сердечно-сосудистой системой.
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