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Китайские учёные назвали способ увеличить продолжительность жизни

BMC Health: Пара чашек кофе в день снижает риск преждевременной кончины
15 июня 2024, 13:46
Фото: istockphoto/amenic181

Фото: istockphoto/amenic181

Новое исследование показывает, что регулярное употребление кофе может помочь снизить риск преждевременной смерти среди офисных работников, проводящих длительное время за столом. К такому выводу пришли учёные из Soochow University (КНР).


Они провели масштабные исследования и проанализировали данные об образе жизни более 10 тысяч жителей США за последние десять лет. Результаты исследования опубликованы на портале BMC Health. Выяснилось, что те, кто употреблял две-три чашки кофе в день имели на треть меньше шансов умереть от какого-либо заболевания по сравнению с теми, кто не пил этот тонизирующий напиток. Эффект был особенно заметен среди тех, кто имел сидячую работу и проводил за столом не менее шести часов в день.

Кофе богат биологически активными и антиоксидантными веществами. За счёт этого он обладает свойством снижать негативные последствия длительного сидения. Учёные полагают, что антиоксидантные свойства кофе могут играть важную роль в профилактике развития хронических заболеваний, характерных для образа жизни домоседа. Прежде всего, эти болезни связаны с сердечно-сосудистой системой.

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Видновские врачи вырастили новую кожу на голове пациентки после нападения собаки
14 июня 2024, 23:02

Фото: пресс-служба главы Ленинского г. о.

Врачи Видновской клинической больницы провели операцию по восстановлению кожи на голове пострадавшей от нападения собаки. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.
«В феврале на 60-летнюю жительницу муниципалитета напала соседская сторожевая собака. Животное сорвалось с цепи, повалило женщину и схватило за волосы, сорвав скальп», – рассказал заведующий первым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Константин Брагинский.
Пациентку привезли в больницу лишь через час после инцидента. Скальп на тот момент замёрз из-за долгого пребывания на морозе.
«Было решено провести операцию и восстановить кожу, вернув скальп на место. Но после операции пришитый скальп начал отмирать из-за плохого кровоснабжения. Тогда мы использовали метод заживления под струпом, который помогает росту новой кожи. Благодаря этому удалось закрыть большую часть раны, хотя остался небольшой дефект размером диаметром около трёх сантиметров», – подытожил Брагинский.
Он отметил, что врачи избежали пересадки кожи, которая из-за размера раны требовала бы нескольких этапов и имела риск отторжения. Через четыре месяца с момента операции её результат оказался благополучным.

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В реабилитационном центре «Ясенки» приступили к строительству бассейна

Учёные МФТИ разработали уникальный метод перевозки донорских сердец

В больницах Подмосковья установили шесть новых единиц тяжёлой медтехники
#здравоохранение
#ленинский городской округ
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#хирург
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#собака
#подмосковье
#московская область
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В реабилитационном центре «Ясенки» приступили к строительству бассейна
14 июня 2024, 21:59

Фото: Istockphoto / Евгений Харитонов

В центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» начали готовиться к строительству блока с бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.
«Подрядчик приступил к планировке территории, устройству инженерных сетей и вывозу грунта. На участке в 2,7 га возведут здание бассейна общей площадью более 1 тыс. кв. м.», – рассказали в министерстве.
С февраля 2023 года в «Ясенках» бесплатно лечат и реабилитируют раненых, вернувшихся из зоны спецоперации.

В бассейне будут располагаться акватренажёры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, кабинеты медицинской помощи, помещения водоподготовки. Проект предусматривает тёплый переход с первого этажа основного здания в блок бассейна.

Ранее сообщалось, что реконструкцию центра, включающую строительство бассейна, рассчитывают завершить к будущему году. Работы будут финансироваться из бюджета Московской области.

О том, что в центре реабилитации под Подольском строят бассейн, на днях сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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Учёные МФТИ разработали уникальный метод перевозки донорских сердец

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#реабилитация
#подольск
#здоровье
#сво
#военные
#спецоперация
#подмосковье
#московская область
#строительство
#бассейн
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Учёные МФТИ разработали уникальный метод перевозки донорских сердец
14 июня 2024, 18:12

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

В Московской области создали устройство, увеличивающее срок перевозки донорских сердец. Его разработали специалисты МФТИ в Долгопрудном, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Раньше максимальный срок пересадки достигал 4-5 часов, теперь это 6 часов и более. Уже готов опытный образец, который можно установить в машину скорой помощи. Ещё одна технология, предложенная учёными, – мониторинг состояния донорского сердца. В МФТИ придумали, как оценивать показатели с помощью видеокамеры и нескольких источников света. Этот уникальный метод до этого не использовал никто в мире», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
По словам главы региона, так можно увеличить количество информации об органе и рассчитать время на его транспортировку.
«В планах команды МФТИ – модернизировать свои разработки, чтобы можно было перевозить не только сердце, но и другие донорские органы. Гордимся, что у нас в регионе работают такие специалисты», – отметил губернатор.
Воробьёв напомнил, что для привлечения учёных в Подмосковье в регионе разработали такие меры поддержки, как социальная ипотека, гранты на реализацию научных проектов в 10 млн рублей, премии за научные достижения для молодых учёных от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Также предусмотрены субсидии на создание, дооснащение и поддержку деятельности центров молодежного инновационного творчества.

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#ученые
#мфти
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#сердце
#донор
#перевозки
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Врач Саволюк раскрыла, что опасно есть водителям за рулём в жару
Врач Саволюк рекомендовала водителям отказаться от высокобелковой пищи
14 июня 2024, 16:57

Фото: iStock/:simpson33

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявила, что водителям в жаркую погоду не рекомендуется есть продукты с высоким содержанием белка.
Такие продукты, считает эксперт, приводят к ещё большему нагреванию организма, что в условиях жаркой погоды вредно.

«Существуют продукты, которые сильно разгоняют температуру тела. Это высокобелковая пища. Если водитель ест мясо, курицу и вареные яйца, то его печень начнёт работать активнее, тем самым сильнее разгоняя тепло по организму. Печень — это самый «горячий» орган, поэтому активизация его работы в жару не сыграет на руку человеку», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Также она посоветовала отказаться от сладкого.

Ранее рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова заявляла, что накормить детей в летнюю жару особенно сложно, так как у многих просто нет аппетита.

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#советы
#врач
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В больницах Подмосковья установили шесть новых единиц тяжёлой медтехники
14 июня 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Шесть единиц тяжёлого медицинского оборудования — флюорограф, КТ-аппарат и аппараты для рентгена — поступили в больницы Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной тяжелой техникой. (…) На закупку и установку новой медтехники было направлено более 176 млн рублей», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он пояснил, что новая техника улучшает качество медобслуживания и ускоряет проведение диагностики.

В министерстве уточнили, что новый флюорограф начал работать в Щёлковской больнице, новый аппарат для компьютерной томографии — в Можайской больнице, а рентген-аппараты заработали в МОНИКИ имени Владимирского, Электростальской, Королёвской и Пушкинской больницах.

Современная техника для медучреждений Московской области закупается по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Чем накормить ребенка в жару – советы подмосковного диетолога Басовой
14 июня 2024, 14:30

Фото: Istockphoto / kolinko_tanya

Накормить детей в летнюю жару особенно сложно, так как у многих просто нет аппетита. О том, как перестроить детский рацион на летний режим, рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
«Несмотря на жару, дети летом всё так же активны, поэтому им нужен легкоусвояемый белок – это кисломолочные продукты, яйца, рыба, птица и говядина. Белок лучше усваивается с овощами, поэтому следует включить в меню раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свежие огурцы, помидоры, молодой картофель, а также свежую зелень», – отметила врач, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Чтобы ребёнок ел с аппетитом, лучше сместить обед, приходящийся на пик жары, на время полдника.
«В середине же дня на перекус можно предложить фрукт и кисломолочный напиток. Если ребёнок не страдает ожирением, раз в неделю можно сливочное мороженное. От полуфабрикатов следует отказаться. Нужно также полностью исключить колбасные, копчёные изделия и фастфуд», – советует специалист.
Усиленное потоотделение в жару сопровождается большой витаминной потерей, обратила внимание Басова. Поэтому ребёнок должен ежедневно есть витаминосодержащие продукты – салаты и винегреты, сезонные фрукты и ягоды, коктейли или пюре на их основе. Не нужно летом баловать ребенка булочками и пирожными, особенно перед едой, заключила врач.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
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В ближайшие выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 37 парках
14 июня 2024, 14:00

Фото: iStock/RossHelen

Акция «Проверь здоровье в парке» проводится в Московской области, в эти выходные — 15 и 16 июня — медицинский осмотр можно будет пройти в 37 парках различных городских округов, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Проверить свое здоровье в парках Подмосковья жители смогут в течение всего лета. (…) Акция позволяет объединить приятное с полезным – позаботиться о своем здоровье и прогуляться на свежем воздухе», — отметил глава Минздрава области Алексей Сапанюк.
Он отметил, что акция особенно удобна для тех, кто не может найти время для того, чтобы сходить в поликлинику в будний день.

Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, с собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС. Результаты осмотра поступят в личный кабинет пациента на областном портале «Здоровье».

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Брынцалов: в Подмосковье ежегодно вводятся новые меры поддержки медиков
14 июня 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В системе здравоохранения Московской области трудятся более 26 тыс. врачей и порядка 46 тыс. представителей среднего медицинского персонала. Такими данными поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Ежегодно мы вводим дополнительные меры поддержки, чтобы привлечь в регион медицинских специалистов, стремимся обеспечить им комфортные условия труда, строим новые и ремонтируем существующие медучреждения, оснащаем их современным оборудованием», – отметил Брынцалов.
Он поздравил представителей отрасли с наступающим Днём медицинского работника, который в России каждый год отмечают в третье воскресенье июня.
«Врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары – те, для кого помощь людям является ежедневной работой, заслуживают наших искренних поздравлений и наилучших пожеланий. Ваш труд – это проявление человечности и самоотверженности. Именно благодаря вам тысячи людей вновь обретают здоровье и надежду на будущее», – сказал парламентарий.
Он напомнил, что совсем недавно Мособлдума приняла закон о расширении программы «Земля врачам». Теперь бесплатный участок смогут получить также врачи-психиатры и медики в Кашире. Всего за время действия программы было предоставлено 2,2 тыс. участков, а в этом году – уже свыше 100.

О мерах поддержки медиков в Московской области можно узнать по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
#игорь брынцалов
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Врач Буракова развеяла миф о способности витаминов улучшать память
14 июня 2024, 13:52

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Врач-терапевт Наталья Буракова заявила, что способность витаминов улучшать память и когнитивные способности в больше степени является мифом.
Так, по её словам, существенных доказательств того, что витамин B1, участвующий в метаболизме глюкозы, улучшает память здоровых людей, нет. То же можно сказать и о витамине B6, который, однако, может помочь в восстановлении когнитивных способностей у пожилых.

«Важно поддерживать сбалансированное питание, чтобы избежать дефицита витаминов, но ожидать чудесных результатов от приёма добавок не стоит», — заключила в беседе с «Вечерней Москвой» Буракова.

До этого россиянам напомнили о пользе плодов каштана. Как пишет Общественная Служба Новостей, продукт содержит клетчатку, улучшающую пищеварение, медь и марганец, способствующие укреплению костной ткани и суставов, а также антиоксиданты, предотвращающие развитие раковых опухолей. Кроме этого, каштан может снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский заявил, что после сбора грибов обрабатывать их надо сразу.

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