В направлении Крыма и обратно задерживаются восемь пассажирских поездов

22 августа 2025, 09:46

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

В направлении и обратно по пути следования задерживаются восемь пассажирских поездов. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».





При этом причины задержки составов не уточняются. В направлении полуострова самая большая задержка составляет 2,5 часа. При этом с Крыма в среднем поезда задерживаются на 1,5 часа.





«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — говорится в сообщении.