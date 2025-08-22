В направлении Крыма и обратно задерживаются восемь пассажирских поездов
В направлении и обратно по пути следования задерживаются восемь пассажирских поездов. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
При этом причины задержки составов не уточняются. В направлении полуострова самая большая задержка составляет 2,5 часа. При этом с Крыма в среднем поезда задерживаются на 1,5 часа.
«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — говорится в сообщении.
В Крым задерживаются три поезда, два из которых задерживаются на 2,5 часа. Ими стали составы из Москвы в Симферополь №28 и №018. Еще один поезд из столицы №168 опаздывает на час.
Уже из Крыма задерживаются пять составов. Среди них №008 Севастополь – Санкт-Петербург и №180 Евпатория – Санкт-Петербург, опаздывающие на 1,5 часа. Также №174 Евпатория – Москва и № 178 Симферополь – Санкт-Петербург задерживаются на час, а №92 Севастополь – Москва на два часа.