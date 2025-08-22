В США мигрант на грузовике устроил ДТП с тремя погибшими — видео
В США мигрант сел за руль грузовика, практически не различая дорожные знаки. В итоге он решил развернуться на дороге и тем самым устроил аварию с тремя погибшими.
ДТП случилось в середине августа во Флориде. Тогда уроженец Индии Харджиндер Сингх решил развернуться на грузовике через две полосы, в результате чего под машину въехал минивэн. По итогу трое человек погибли на месте. При этом сам Сингх и его пассажир не пострадали.
Как выяснилось в ходе допроса, мужчина практически не разговаривает на английском и не имел права управлять автомобилем в США. При проверке он смог различить только один знак из четырех.
После данной трагедии американский госсекретарь Марко Рубио объявил о приостановке выдачи рабочих виз водителям коммерческих грузовиков. Все из-за угрозы безопасности на дорогах и падения дохода у водителей, являющихся гражданами США. Как оказалось, они проигрывали конкуренцию водителям-мигрантам.
