Более 70 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в российском регионе

РЖД: Более 70 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области
Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev

Более 70 поездов дальнего следования следуют с задержками из‑за повреждения контактной сети после падения БПЛА в Воронежской области, сообщили в РЖД.



На участке Россошь — Сохрановка нарушение произошло минувшей ночью; в настоящее время с опозданием идёт 71 поезд дальнего следования, максимальная задержка — до 5,5 часов. В холдинге заявили, что предпринимают все необходимые меры для сокращения времени ожидания пассажиров южного направления.

Пассажирам поездов с задержкой более четырёх часов предоставляется питание.

Из‑за позднего прибытия изменится время отправления двух поездов: №42 Москва — Саранск от Казанского вокзала отправится 22 августа не ранее 00:00 вместо 21:50 21 августа; №24 Москва — Казань — 22 августа не ранее 01:00 вместо 23:10 21 августа.

Никита Кротов

