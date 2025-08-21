Более 70 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в российском регионе

21 августа 2025, 20:05

РЖД: Более 70 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области

Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev

Более 70 поездов дальнего следования следуют с задержками из‑за повреждения контактной сети после падения БПЛА в Воронежской области, сообщили в РЖД.