Прогулочный катер загорелся в Петербурге
В Петербурге на реке Фонтанка загорелась прогулочная лодка, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Возгорание произошло в районе моста Ломоносова — по предварительным данным, пламя возникло на катере «Эдвард», который сдаётся в аренду для прогулочных поездок. На месте работают пожарные, причины ЧП устанавливаются.
Ранее в разных регионах регистрировались похожие инциденты. В бухте Миноносок в Хасанском районе Владивостока загорелся катер с людьми на борту — пассажиры пытались спастись, бросившись в воду; на опубликованных кадрах видно плотный дым от судна.
16 августа в Саратовской области загорелось регистровое судно: на борту было шесть человек, все благополучно высадились на берег и не пострадали; следователи устанавливают причины пожара и оценивают ущерб. Также на этой неделе у берегов испанской Ибицы вспыхнула и вскоре затонула 28‑метровая яхта Da Vinci — всех людей на борту эвакуировали, на видео видно, как судно охватывает огонь и поднимается дым.
Кроме того, сообщалось о возгорании баржи для салюта во время шоу Minato Mirai Smart Festival 2025 в Японии.
