В Наро-Фоминске открылась выставка «Город-воин, город-труженик»

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области
Виртуальная выставка «Город-воин, город-труженик» открылась в Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Открытие новой фотодокументальной онлайн-выставки «Город-воин, город-труженик» было посвящено 82-й годовщине освобождения Наро-Фоминска.
Стоит отметить, что в рамках выставки можно увидеть документы военного периода: решения исполкома, протоколы сессий Наро-Фоминского горсовета и райсовета, а также письма с фронта, продуктовые карточки и фотографии.
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«26 декабря — День освобождения Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков. <…> Именно здесь в октябре–декабре 1941 года воины 33-й армии 201-й Латышской стрелковой дивизии вместе с бойцами народного ополчения и жителями города остановили продвижение немецко-фашистских войск, рвавшихся к Москве», – отметила директор муниципального бюджетного учреждения «Архив Наро-Фоминского городского округа» Ольга Звонова.
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Мира Полтева