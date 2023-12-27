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В Наро-Фоминске открылась выставка «Город-воин, город-труженик»

27 декабря 2023, 10:48
Фото: пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области

Виртуальная выставка «Город-воин, город-труженик» открылась в Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Открытие новой фотодокументальной онлайн-выставки «Город-воин, город-труженик» было посвящено 82-й годовщине освобождения Наро-Фоминска.

«26 декабря — День освобождения Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков. <…> Именно здесь в октябре–декабре 1941 года воины 33-й армии 201-й Латышской стрелковой дивизии вместе с бойцами народного ополчения и жителями города остановили продвижение немецко-фашистских войск, рвавшихся к Москве», – отметила директор муниципального бюджетного учреждения «Архив Наро-Фоминского городского округа» Ольга Звонова.


Стоит отметить, что в рамках выставки можно увидеть документы военного периода: решения исполкома, протоколы сессий Наро-Фоминского горсовета и райсовета, а также письма с фронта, продуктовые карточки и фотографии.

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#подмосковье
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#выставки
#письма с фронта
#наро-фоминск
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«Шабаш во время СВО»: ФНС начала проверку бизнеса блогера Ивлеевой
Мизулина: блогера Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции
27 декабря 2023, 11:26

Фото: iStock/blinow61

ФНС начала проверку бизнеса блогера Анастасии Ивлеевой по материалам МВД России. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она также выразила благодарность российской полиции за оперативное реагирование «на устроенный шабаш во время СВО», подчеркнув, что российский тыл находится в надежных руках.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней прошла 20 декабря в московском клубе MUTABOR. Звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

По Москве уже пронеслась череда задержаний и административных арестов гостей мероприятия, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».

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#мвд
#фнс
#telegram
#сво
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Воробьёв: в Подмосковье работают 19 тыс спасателей и пожарных
27 декабря 2023, 11:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области работают 19 тыс спасателей и пожарных. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, поздравляя сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя.
«У нас в Подмосковье работает 19 тыс спасателей и пожарных. Спасибо вам за смелость, спасённые жизни. Вы всегда готовы прийти на помощь каждому. Быть спасателем – трудное и благородное дело, которое требует дисциплины, сострадания, и которое, увы, не обходится без потерь. Низкий поклон героям, которые погибли, спасая людей», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Воробьёв отметил, что у него есть достойный пример – его отец, Герой России и Заслуженный спасатель страны, один из организаторов Российского корпуса спасателей и основателей МЧС России, один из руководителей миротворческих операций в Южной Осетии, Приднестровье, Абхазии, на Балканах.

Отдельную благодарность губернатор адресовал тем, кто помогает нам на новых территориях разминировать жилые дома и социальные объекты, разбирает завалы, восстанавливает пострадавшую инфраструктуру. Воробьёв пожелал всем спасателям здоровья и меньше вызовов.

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели, пожарные, пиротехники, летчики МЧС, водолазы, кинологи и другие специалисты. Они ежедневно выполняют задачи по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов, выезжают на ДТП, спасают при наводнениях и других бедствиях.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#спасатели
#мчс
#праздники
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Россияне рассказали, какой подарок на Новый год считают самым плохим
Подписки на цифровые сервисы оказались самым нелюбимым подарком на Новый год
27 декабря 2023, 10:46

Фото: istockphoto/Nastco

Россияне хотели бы получить на Новый год смартфоны, компьютеры, а вот подписки на цифровые сервисы считают плохим подарком.
Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на опрос аналитического центра Grechka Media и компании A2 Research.

41% россиян рады получить электронику в подарок. Каждый пятый россиян (22%) не против найти под елкой деньги, а еще 15% радуются любым подаркам.

36% респондентов планируют дарить техно-подарок близким и друзьям.

Вспоминая о лучших подарках, 32% опрошенных выбрали смартфоны и компьютеры, 22% считают технику для «умного» дома хорошим подарком. 13% респондентов рады роботам для дома. 27% россиян считают «подписки на ИИ сервисы для работы» не очень хорошим подарком. В эту категорию входят и подписки на развлекательные сервисы, криптовалюты и NFT.

В опросе участвовали 1200 человек из 17 российских регионов.

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#праздники
#новый год
#подарки
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Подмосковье вошло в топ-3 регионов по доле повторного использования мусора
27 декабря 2023, 10:01

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Московская область вошла в число лидеров по доле повторного использования мусора. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, которое приводит РИА Новости.
«Отдельным регионам удалось достигнуть высокого уровня утилизации твёрдых коммунальных отходов. Лидерами по доле повторного использования мусора стали Москва (52,9%), Подмосковье (50%) и Орловская область (43,5%)», – указали аналитики.
По данным исследования, доля ТКО, направляемых в России на захоронение, к ноябрю составила 79,9%. При этом на повторное использование уходит лишь 12,7% мусора. Лидируют по этому показателю Московский регион и Орловская область.

Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году доля мусора, который захоранивают, должна снизиться до 87,9%, пояснило в FinExpertiza.

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#экология
#мусор
#переработка
#утилизация
#подмосковье
#московская область
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США призвали отказаться от расширения территории ради защиты океана
Профессор Стейнер: США нужно отказаться от расширения шельфа ради защиты океана
27 декабря 2023, 09:47

Фото: istock / Biletskiy_Evgeniy

Соединенным Штатам необходимо отказаться от расширения континентального шельфа в Арктике во благо защиты Северного Ледовитого океана. Об этом заявил заслуженный зоолог США и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер в беседе с РИА Новости.

Зоолог отметил, что США не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву, что говорит о том, что Штаты ходят по тонкому льду, выдвигая претензии по расширению своего континентального шельфа

«Я с нетерпением жду того дня, когда Россия вновь присоединится к усилиям международного сообщества по обеспечению полной защиты Северного Ледовитого океана», — заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что флора и фауна Канады оказалась под угрозой из-за золотых рыбок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Диплом о высшем образовании повышает сексуальную привлекательность

В России запретят продавать украденные и просроченные лекарства
#сша
#россия
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#новости
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Диплом о высшем образовании повышает сексуальную привлекательность
27 декабря 2023, 08:59

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Большинство мужчин и женщин уверены, что диплом о высшем образовании влияет на сексуальную привлекательность потенциальных партнеров.
Об этом пишет Daily Mail, сылаясь на результаты опроса пользователей сайта знакомств FindingTheOne.com.

В опросе участвовали 1500 мужчин и женщин, которые зарегистрированы на сайте знакомств для людей, переживающих тяжелое расставание.

По результатам, 59% считают потенциальных партнеров с высшим образованием более сексуально привлекательными, если сравнивать их с претендентами без университетского диплома.
65% уверены, что выпускники высших учебных заведений занимаются сексом лучше, чем люди без образования. 84% считают людей с высшим образованием более приятной компанией.

Эксперт по отношениям Сильвия Линзалоне посчитала результаты опроса ожидаемыми.

«Интеллект всегда возбуждал как мужчин, так и женщин», —говорит специалистка.
По ей словам, людей с высшим образованием считают более подходящими вариантами для серьёзных отношений, ведь они лучше умеют решать конфликты.

Но Линзалоне подчеркивает, что отсутствие диплома о высшем образовании не может быть признаком плохого партнера. Связь между умственным и эмоциональным интеллектом пока не нашли.

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#отношения
#диплом
#секс
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Российским аниматорам теперь понадобятся справки от психиатра и нарколога
«Известия»: Росстандарт утвердил требования к профессии аниматора
27 декабря 2023, 04:58

Фото: iStock/Andrey_Sayfutdinov

Российским аниматорам теперь нужно иметь профильное образование и предоставлять справки, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, пишет газета «Известия». По данным издания, Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который должен урегулировать индустрию детских квестов в стране,
Как отмечал глава Росстандарта Антон Шалаев, ранее стандарты проведения квестов для детей в возрасте от шести лет в России не были никак урегулированы, что приводило к многочисленным несчастным случаям.

Теперь в квестах будет запрещено использовать элементы, которые могут причинить травмы участникам. К ним относятся высокотоксичные материалы, взрывчатые вещества, опасные химические реагенты, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие.

Также, по данным «Известий», участники будут вправе остановить квест в любой момент, организатор при этом обязан прервать игру. Актерам запрещается причинять участникам боль, а дотрагиваться до детей можно будет лишь при соблюдении определенных условий.

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#стандарт
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«Сбер» в январе изменит условия льготной ипотеки
27 декабря 2023, 04:57

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сбербанк с 11 января будет выдавать льготную ипотеку только с применением субсидирования от застройщиков — партнёров банка. Об этом пишет РБК.
«В Сбербанке меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Теперь такие кредиты будут выдаваться только на покупку квартир у определенных застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования», — цитирует издание сообщение пресс-службы «Сбера».

Уточняется, что новые условия коснутся ипотек господдержкой (ставка от 8%), семейной ипотеки (от 6%), ИТ-ипотеки (от 5%), а также дальневосточной и арктической ипотек (от 2%) на квартиры в строящихся или готовых домах. При этом для приобретения объекта под ИЖС допусловий по субсидированию не будет.

В «Сбере» пояснили, что такие меры связаны с вступлением в силу постановления правительства РФ о снижении размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам, при этом позволят сохранить льготные ставки по ипотеке для клиентов банка.

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#ипотека
#льготная ипотека
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В России запретят продавать украденные и просроченные лекарства
РБК: В РФ поручили запретить продажу просроченных и украденных лекарств
27 декабря 2023, 04:26

Фото: iStock/Vilin Visuals

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, предусматривающий запрет на реализацию просроченных и нелегальных лекарств на основании информации в системе маркировки. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что вице-премьер поручил российским ведомствам разработать нормативный акт «в качестве дополнительной защиты потребителей». В аппарате Григоренко указали, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается в федеральных органах исполнительной власти.

В поручении говорится, что проект постановления необходимо разработать до 12 февраля 2024 года.

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