В Подмосковье пройдет зимний уличный фестиваль «Новогодняя Коломна»

Фото: istockphoto / Maria Korneeva
Один из главных подмосковных новогодних фестивалей пройдёт в Коломне. об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 29 декабря начнет работать фестиваль, в котором примут участие свыше 50 подмосковных фермерских хозяйств и мастеров рукоделия.
Стоит отметить, что гостей и жителей Московской области ждут различные продукции от мастеров по дереву, керамике, коже и камню. Также все желающие смогут продегустировать мёд, знаменитую пастилу и шоколад. Кроме этого, у гостей фестиваля будет возможность приобрести рыбную продукцию, мясные деликатесы, сыры, ягоды и грибы.
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«<…> В исторической части города, на территории Коломенского кремля, на площадке по улице Лажечникова разместятся торговые домики. «Новогодняя Коломна» — это не только место праздника, но и возможность увидеть и почувствовать культуру и традиции нашего региона», – поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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Мира Полтева