В Наро-Фоминске откроют 39 пришкольных летних лагерей

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39 дневных детских лагерей будут функционировать на базе 24 школ Наро-Фоминского городского округа этим летом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В дневных летних лагерях с шестичасовым пребыванием для ребят будут организовывать походы, экскурсии, интенсивы по различным предметам, а также воркшопы и профориентационные практики», — говорится в сообщении.В проекте примут участие около 4,4 тыс. детей.
Отмечается также, что льготникам в округе выделено 85 бесплатных путёвок в лагеря. Кроме того, около 570 детей из семей участников СВО бесплатно отдохнут в лагере «Литвиново», первая смена начнётся там уже 30 мая.
Выбрать летний лагерь для отдыха ребёнка можно при помощи портала «Детские лагеря в Подмосковье»: там собрана самая полная информация о летних оздоровительных лагерях для детей.
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Лев Каштанов