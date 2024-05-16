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В Наро-Фоминске откроют 39 пришкольных летних лагерей

16 мая 2024, 09:38
Фото: iStock/Halfpoint

Фото: iStock/Halfpoint

39 дневных детских лагерей будут функционировать на базе 24 школ Наро-Фоминского городского округа этим летом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В дневных летних лагерях с шестичасовым пребыванием для ребят будут организовывать походы, экскурсии, интенсивы по различным предметам, а также воркшопы и профориентационные практики», — говорится в сообщении.
В проекте примут участие около 4,4 тыс. детей.



Отмечается также, что льготникам в округе выделено 85 бесплатных путёвок в лагеря. Кроме того, около 570 детей из семей участников СВО бесплатно отдохнут в лагере «Литвиново», первая смена начнётся там уже 30 мая.

Выбрать летний лагерь для отдыха ребёнка можно при помощи портала «Детские лагеря в Подмосковье»: там собрана самая полная информация о летних оздоровительных лагерях для детей.

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#детский отдых
#детские лагеря
#наро-фоминск
В Подмосковье сохраняется средний класс пожароопасности
16 мая 2024, 10:00

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В Московской области до конца недели сохраняется второй и третий класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
16 мая в Егорьевском, Истринском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах ожидается Iтретий класс пожарной опасности.

«В пятницу на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Подольском и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, а в Егорьевском и Луховицком лесничествах — I класс пожарной опасности. В субботу также отстается третий класс почти навсей трерритории региона, а Луховицком лесничестве — II класс пожарной опасности», — отметили в ведомстве.

Синоптики прогнозируют малооблачную погоду с прояснениями, а 17 мая возможны дожди.

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#синоптики
#дожди
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В Подмосковье до конца недели начнется отключение отопления
16 мая 2024, 09:30

Фото: istockphoto / stefanamer

Отопление в Подмосковье начнут отключать на этой неделе. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Отключение отопления в домах будет проводится поэтапно.

«Сегодня мы дали команду главам городских округов Подмосковья начать отключать отопление в домах и соцобъектах. Муниципалитеты самостоятельно определят, в какой именно день прекратить подачу тепла. Некоторые муниципалитеты начали отключение уже сегодня. Ряд северных территорий приступит к отключению в пятницу, так как сегодня ночью там ожидается минусовая температура», — подчеркнул вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

После полного отключения в регионе начнутся плановые работы по подготовке к следующему сезону: начнется модернизация котельных, проведение гидравлических испытаний и обновление тепловых сетей.

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Врач раскрыл взаимосвязь больных зубов и плохой эрекции
16 мая 2024, 08:48

Фото: iStock/stefanamer

Налет на зубах и заболевание десен могут привести к проблемам с эрекцией. Об этом заявил фармацевт Аббас Канани в комментарии для Metro.
По его словам, заболевание десен приводит к развитию глубоких инфекций, что чревато хроническим воспалением. Повреждение клеток и костной ткани негативно сказывается на кровеносных сосудах, в том числе и в половом члене.

Врач пояснил, что в случае повреждения клеток, кровоток нарушается по всему телу, что приводит к эректильной дисфункции.

Канани порекомендовал чистить зубы дважды в день и не пренебрегать зубной нитью. Гигиена полости рта позволит предотвратить ряд серьезных проблем, заключил фармацевт.

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Власти задумались о продаже сим-карт россиянам по биометрии
«Ъ»: ФСБ и Минцифры обсуждают продажу сим-карт россиянам по биометрии
16 мая 2024, 07:44

Фото: istock / Andrei Berezovskii

ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточения порядка продажи сим-карт россиянам для борьбы с серым рынком. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Сообщается, что они рассматривают три возможных пути: лицензионные продажи в салонах связи, отделениях «Почты России» и МФЦ, сдача биометрических данных при покупке, покупка с помощью приложения «Госключ».

По данным издания, сейчас операторы связи в рамках борьбы с серым рынком по требованию Роскомнадзора блокируют около 300 сим-карт каждую неделю.

Ранее Минцифры РФ предложило внести изменения в КоАП РФ, добавив штрафы для операторов за нарушения новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно инициативе, в случае нарушения оказания услуг связи иностранцам будут предусмотрены штрафы от 100 тысяч до 200 тыся руб. для должностных лиц и от 1 до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

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#рф
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В России упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы
Минобрнауки РФ: упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы
16 мая 2024, 06:38

Фото: istock gorodenkoff

В 2025 году из системы высшего образование будет исключена степень бакалавра. Нововведение не будет создавать проблемы уже получившим дипломы этой степени, и тем, кто учится по этим программам сейчас. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в беседе с ТАСС.
Глава министерства Валерий Фальков в ходе выступления в Госдуме, заявлял, что новая система исключит понятие «бакалавр» и будет подразумевать высшее образование и специализированное высшее образование.

Он пояснил, что дипломы бакалавриата сохранят свою ценность, поскольку стоящие за ними знания никуда не пропали, и работодатели это понимают.

«Речь идет о новой точке отсчета в развитии национальной системы образования», — заявил Фальков.
Ранее в Совфеде оценили идею отказаться от понятия «бакалавриат». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Суд передал акции Климовского патронного завода государству
РБК: Суд передал Климовский патронный завод в госсобственность
16 мая 2024, 06:23

Фото: istock / alexmak72427

Жуковский районный суд Калужской области передал акции Климовского специализированного патронного завода в государственную собственность по требованию Генпрокуратуры России. Об этом информирует РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением суда
Акции КСПЗ, которые до этого принадлежали семье предпринимателя Бориса Краснова, находящегося сейчас в розыске и скрывающегося за рубежом, передадут Росимуществу.

В документах отмечается, что владельцами акций завода являлись Хорхе Портилья-Сумин, Светлана Косорукова, Михаил Гимбатов, Игорь Пивоваров, Максим Черных, Марина Сахарова, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD. Стоит отметить, они не согласились с решением суда и уже обжаловали решение.

Собеседник издания также рассказал о параллельном ведении расследования в отношении лиц, причастных к хищению акций предприятия в период с 2002 по 2010 годы.

Ранее сообщалось, что защита кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#жуковский
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Защита кадровика Минобороны Кузнецова обжаловала его арест
Защита подала жалобу на арест начальника управления кадров МО РФ Кузнецова
16 мая 2024, 05:23

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

235-й гарнизонный военный суд получил жалобу защиты на арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по делу получении взятки. Об этом информирует источник РИА Новости в суде.
«Суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты», — сообщил собеседник издания.
Кузнецова арестовали утром 14 мая. В суде уточнили, что он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Согласно информации источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей.

Генерал-лейтенанту может грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2021-2023 годах, будучи начальником восьмого управления Генштаба, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение неких действий «в их пользу».

Ранее стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#минобороны
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Путин для перемещений по Пекину выбрал лимузин «Аурус»
16 мая 2024, 04:52

Фото: istock / Anton Vakhrushev

По прибытии в Пекин президент России Владимир Путин покинул аэропорт на автомобиле «Аурус» в сопровождении кортежа. Об этом информирует ТАСС.
Российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом около 23:20 по московскому времени 15 мая (местное время — 04:20 16 мая). Путина встретили представители китайской стороны и российской дипмиссии.

Глава РФ прошел по красной дорожке вдоль роты почетного караула и сел в отечественный президентский лимузин «Аурус».

Визит президента пройдет в два этапа. 16 мая Путин посетит Пекин, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином. 17 мая глава государства посетит Харбин. Подробнее о планах лидера государства в Китае можно узнать в нашем материале.

Ранее Путин поручил максимально «открыть» самое закрытое министерство России.

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В Госдуме предупредили о новой схеме обмана пенсионеров мошенниками
Депутат Немкин: аферисты обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации
16 мая 2024, 03:24

Фото: istock / Butsaya

Злоумышленники начали использовать новую схему обмана пожилых людей — им обещают сделать перерасчет пенсии в обмен на код идентификации. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.
Как утверждает депутат, мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить пенсионеру, что у него обнаружен «неучтенный стаж». Затем аферисты предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для ее повышения — причем сделать это можно якобы прямо по телефону, без дополнительной бюрократии.

«В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из sms «для идентификации». А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке. В связи с этим настоятельно рекомендую обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников, которые активно действуют как в сети, так и посредством телефона», — пояснил собеседник издания.
Немкин призвал оставаться бдительным при беседе с незнакомыми людьми: не доверять внезапным звонкам, особенно если требуют предоставить личную информацию или сделать финансовую транзакцию. Также не нужно передавать пароли, банковские реквизиты или другие личные сведения по телефону.

«Легитимные организации никогда не будут просить об этом через непрошенный звонок», — обратил внимание депутат.
В заключении он призвал пожилых россиян в случае сомнений обращаться за помощью к родственникам, друзьям или специалистам по защите потребителей.

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