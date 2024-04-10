В Наро-Фоминске за год отремонтируют 110 подъездов по губернаторской программе

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
В Наро-Фоминском городском округе на 2024 год запланирован ремонт 110 подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Вопрос обсудили на еженедельном оперативном совещании с руководителями управляющих компаний.
«Первое, на что люди обращают внимание, выходя утром из квартиры, – состояние подъезда, лестничной площадки и лифта. Неважно, какого года дом, – он должен быть комфортным, безопасным и чистым. В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» на текущий год запланирован ремонт 110 подъездов», – написал в соцсети «ВКонтакте» глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.Утверждённый адресный перечень ремонта подъездов можно найти по ссылке. Сейчас управляющие компании формируют адресный перечень по текущему ремонту. В нём пока 47 подъездов.
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