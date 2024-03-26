В Наро-Фоминске прошли учения по тушению лесных пожаров

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Командно-штабные учения по тушению лесных пожаров прошли в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В мероприятии приняли участие личный состав Наро-Фоминского - Звенигородского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз», представители 19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области и ГО и ЧС администрации Наро-Фоминского городского округа.
Стоит отметить, что по итогам учений все подразделения справились с поставленными задачами быстро и профессионально.
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«На практике отработали приемы работы с противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем. Для участников учений на лесопожарной станции «Наро-Фоминск» провели инструктаж. Затем поступило учебное сообщение об обнаружении лесного пожара в Нарском участковом лесничестве. В указанное место выдвинулись патрульные группы, пожарные автомобили и трактор. Общими силами возгорание было локализовано в кратчайшие сроки», — поделили св пресс-службе.
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Мира Полтева