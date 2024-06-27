Незаконных перевозчиков мусора в Подмосковье оштрафовали на 15 млн рублей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Общая сумма штрафов, выписанных в Московской области с начала июня за нелегальную перевозку строительных отходов по данным с дорожных камер видеонаблюдения, превысила 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минчистоты.
В министерстве напомнили, что для транспортировки отходов в Подмосковье необходимо оформить специальное разрешение.
«Разрешения на перевозку и камеры видеофиксации на дорогах помогают контролировать обращение строительного мусора и предотвращать незаконные свалки. За несоблюдение установленных правил законом предусмотрен штраф», — отметил зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Больше всего нарушений в сфере перевозки мусора было зафиксировано в городском округе Балашиха. Там в объективы камер видеонаблюдения попала 71 незарегистрированная машина со строительными отходами. Второе место июньского антирейтинга занял Дмитровский округ с 33 нарушителями, а на третье место вышел Ленинский округ, где выявили 25 нелегальных перевозчиков мусора.
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Лев Каштанов