В Наро-Фоминске прошли мероприятия, посвященные 79-й годовщине Великой Победы

«Для нас 9 мая особая дата еще и потому, что именно на этом рубеже был остановлен враг и именно отсюда Красная армия двинулась победным маршем на Берлин. Наро-фоминская земля обильно полита кровью. Не случайно Наро-Фоминску присвоено почетное звание Город воинской славы, а город Верея и село Каменское, где также шли ожесточенные бои с гитлеровцами, стали Населенными пунктами воинской доблести», - сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, выступая на торжественном митинге у Вечного огня и памятника неизвестному солдату.