В Наро-Фоминске прошли мероприятия, посвященные 79-й годовщине Великой Победы

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
9 мая в Наро-Фоминске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Великой Победы, об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для нас 9 мая особая дата еще и потому, что именно на этом рубеже был остановлен враг и именно отсюда Красная армия двинулась победным маршем на Берлин. Наро-фоминская земля обильно полита кровью. Не случайно Наро-Фоминску присвоено почетное звание Город воинской славы, а город Верея и село Каменское, где также шли ожесточенные бои с гитлеровцами, стали Населенными пунктами воинской доблести», - сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, выступая на торжественном митинге у Вечного огня и памятника неизвестному солдату.
Он также выразил убеждение, что нынешние российские солдаты, как и их предки, смогут победить нацизм на Украине.
На митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной, воины гвардейской Кантемировской дивизии, представители общественности и депутатского корпуса, волонтеры, юнармейцы и, конечно, почетные гости.
Помимо митинга в Наро-Фоминске состоялось возложение венков и цветов, выступление артистов, фотоконкурсы и показ вооружений и военной техники.
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