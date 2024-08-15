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Власти Наро-Фоминского округа провели выездной приём в посёлке Васильчиново

15 августа 2024, 10:22
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Жители посёлка Васильчиново обсудили актуальные вопросы с главой Наро-Фоминского городского округа Романом Шамнэ и другими представителями администрации в ходе состоявшегося 14 августа выездного приёма, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«На встрече, в частности, был затронут вопрос о работе автобусного маршрута №28. Роман Шамнэ рассказал жителям округа, что решение проблемы с этим маршрутом находится на контроле, ведётся диалог с компанией-перевозчиком «Мострансавто». С получением новых автобусов ситуация скоро исправится», — говорится в сообщении.
В ходе встречи глава округа также дал поручение проверить состояние тротуаров и провести обустройство там, где это необходимо.



Отмечается также, что в посёлке по запросу жителей устанавливают детские площадки, а ввод в эксплуатацию нового водозаборного узла удалось ускорить на два года — сроки передвинуты с 2027 на 2025 год. Кроме того, жители получили чёткие ответы с указанием ответственных за исполнение по вопросам, касающимся социального и медицинского обслуживания.

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900 тысяч детских желаний, собранных на выставке «Россия», отправили в космос
15 августа 2024, 10:41

Фото: Пресс-служба выставки «Россия»

15 августа с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправили мечты юных посетителей выставки «Россия», которые были собраны во время акции «Капсула мечт». Об этом сообщили в пресс-службе выставки «Россия»
Уточняется, что за пуском ракеты наблюдали молодые люди из всех 89 российских регионов, которые одержали победу в проекте «Космическая экспедиция Первых». Заместитель генерального директора Выставки «Россия» Анастасия Звягина отметила, что достижения, представленные на выставке, в свое время тоже были чьей-то мечтой, которая воплотилась в жизнь.

«Мы постарались показать детям, что Россия — это страна возможностей. Страна, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия», — подчеркнула Звягина.

Мечты юных посетителей выставки собирали в Павильоне № 1 «Первые в России — стране возможностей». Во время экскурсии дети загадывали желания, после чего они были визуализированы с помощью искусственного интеллекта и занесены в специальную систему.

Директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин пожелал каждому желаю каждому как можно больше мечтать и смелее воплощать мечты в жизнь.

«Роскосмос — это сплав мечты и технологий! Присоединяйтесь к нашим образовательным и просветительским проектам, мечтайте, действуйте смело и помните, вы и есть будущее нашей космической отрасли и России», — заключил Шишкин.

Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. В течение 3 дней они знакомились с работой Байконура. На космодроме дети посетили Музей истории космодрома, осмотрели стартовый комплекс «Гагаринский старт», памятник первому искусственному спутнику Земли и другие объекты.

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Новая школа в Мытищах получила разрешение на ввод в эксплуатацию
15 августа 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школе на 500 учеников, построенной на территории жилого комплекса «Скандинавский» в городском округе Мытищи, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В школу обустроены учебные кабинеты, лаборантские, помещения для групп продлённого дня для младшеклассников, библиотека, спортивные залы, актовый зал, библиотека и медпункт. На прилегающей территории установлены спортивные площадки, обустроены зоны для игры, а также место для торжественных общешкольных мероприятий», — говорится в сообщении.
Школа построена за счёт девелопера ГК ФСК по договору о комплексном развитии территории. Теперь новое учебное заведение будет передано в собственность муниципалитета.

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Заслуженный артист России Shaman посетил горячие точки Новороссии, включая ЗАЭС
15 августа 2024, 10:36

РИА Новости/Александр Иванов

Представитель заслуженного артиста России Антон Коробков-Землянский заявил, что Shaman посетил горячие точки Новороссии, включая Запорожскую АЭС. Об этом информирует РИА Новости.
Собеседник агентства рассказал, что певец приехал поддержать бойцов российской армии в горячих точках СВО 13 и 14 августа.

Была устроена творческая встреча в Токмаке, где исполнитель выступил для персонала Запорожской АЭС. Помимо этого, Shaman очень порадовался темпам восстановления Мариуполя и устроил жителям благотворительный сольный концерт.

По словам артиста, город возрождается из руин и возвращает былое величие.

«Я выступал тут во Дворце детского и юношеского творчества после освобождения города. Крыша была пробита снарядами, а на фасаде зияли следы автоматных очередей, не было даже отопления. А теперь это современный концертный зал, оборудованный по последнему слову техники. И это всё сделали наши, русские люди», — сказал он.

SHAMAN — автор и исполнитель всенародно любимых хитов. Заслуженный артист России. За плечами популярного артиста три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества.

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В Москве повысят штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
С 1 сентября увеличатся штрафы за неоплату проезда по платным дорогам Москвы
15 августа 2024, 10:20

Фото: iStock/djedzura

В Москве увеличатся штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников.
По его словам, поправки вступают в силу 1 сентября текущего года. С этой даты размер штрафа для россиян составит 3 тысячи рублей, для организаций — 10 тысяч рублей.

Семенников отметил, что повышение размера штрафа отразится на гражданах минимальным образом. Глава комиссии Мосгордумы добавил, что на сегодняшний день в Москве есть только две платные дороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр.

Ранее сообщалось, что подмосковных автовладельцев в июне оштрафовали в общей сложности на 280 тысяч рублей за парковку рядом с контейнерными площадками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье переведут в «цифру» управление кадрами
15 августа 2024, 09:55

Фото: iStock/dusanpetkovic

Электронную систему для кадрового учёта в организациях «Цифровой документооборот «Максимум» внедряют в Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«С помощью этой системы планируется полностью оцифровать ведение кадровой документации в организациях Московской области. Приказы, уведомления и другие документы, которые ранее требовалось подписывать собственноручно, будут заверяться с помощью Госключа», — рассказала глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что к системе «Максимум» также подключён чат-бот, который поможет оперативно информировать сотрудников об изменениях в кадровой сфере.

Использоваться «Цифровой документооборот «Максимум», помимо государственного сектора, может и в коммерческих организациях. Подробнее узнать о возможностях этой цифровой системы и оставить заявку на её использование можно по на портале «Цифровое Подмосковье».

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская посетила курян в пункте размещения «Родник»
15 августа 2024, 09:22

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Эвакуированных жителей Курской области посетила в пункте временного размещения «Родник» омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, в визите также приняли участие представители аппарата омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, глава городского округа Королёв Игорь Трифонов, руководительница благотворительного фонда «Линия Сердца» Валентина Шумилова и волонтёры, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
В «Роднике» разместили несколько семей, а также детей из интернатов.

«Эвакуированные обеспечены всем необходимым. Люди рассказывают, что кормят вкусно, а в комнатах тепло и чисто. Одна беременная женщина очень волновалась по поводу медицинского сопровождения. Сейчас все её волнения прошли, женщину записали ко всем нужным специалистам и организовали все необходимые для нее обследования», — рассказала Ирина Фаевская.
В ходе визита эвакуированным передали собранную фондом «Линия Сердца» и волонтёрами гуманитарную помощь — предметы личной гигиены, одежду, сладости, бытовую химию, а также настольные игры, ракетки и воланчики для бадминтона, книги и пр.

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#королёв
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Россиянам рассказали, как они будут работать в октябре
Юрист Владимирова: в последнюю неделю октября россиян ждет шесть рабочих дней
15 августа 2024, 06:40

Фото: istock/welcomeinside

Юрист Ольга Владимирова напомнила россиянам, что последняя рабочая неделя октября будет шестидневной. Она продолжится с 28 октября по 2 ноября.
Владимирова рассказала, что причиной этого является перенос выходного дня с 2 ноября на 30 апреля. Таким образом удастся создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Ее слова передает РИА Новости.

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 10 августа 2023 года, выходной день с субботы 2 ноября 2024 года был перенесен на вторник 30 апреля 2024 года. Таким образом, 2 ноября станет сокращенным рабочим днем», — уточнила Владимирова.

Несмотря на напряженную шестидневную рабочую неделю в конце октября, россияне смогут отдохнуть в праздничные выходные дни 3 и 4 ноября. В понедельник, 4 ноября, в стране отмечается День народного единства, который является государственным праздником в России.

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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме перед 1 сентября
Храпунова: мошенники создают поддельные магазины с распродажами школьных товаров
15 августа 2024, 05:45

Фото: istock/tatyana_tomsickova

Перед 1 сентября мошенники начали использовать новые уловки, чтобы обмануть россиян. Как сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, злоумышленники создают фальшивые интернет-магазины, предлагающие распродажи школьной одежды, учебников и канцтоваров.
По словам Храпуновой, мошенники рассылают сообщения со ссылками на поддельные сайты. Эти ссылки могут быть фишинговыми, направляющими на поддельные страницы, либо содержать вредоносное ПО, способное заразить гаджеты пользователей.

«После покупки на таких сайтах продавцы перестают выходить на связь, а товар не отправляется. Фишинговые ссылки могут компрометировать личные данные, а вредоносное ПО позволяет злоумышленникам получить доступ к устройству жертвы и её приложениям», — объяснила эксперт.
Храпунова порекомендовала приобретать товары только в проверенных магазинах, где платежи производятся только при получении товара.

Ранее эксперт рекомендовала россиянам несколько мер предосторожности для защиты от мошенников. В частности, Храпунова советовала внимательно проверять сообщения от банков и использовать отдельную карту для онлайн-платежей.

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Поставили на колени, плевались: дети мигрантов издевались над дошкольниками в Красноярске
Дети мигрантов жестоко издевались над ребятами 8 и 6 лет из Красноярска
15 августа 2024, 02:20

Фото: istock/vichinterlang

В Красноярске произошел шокирующий случай жестокого издевательства над двумя русскими мальчиками в возрасте 8 и 6 лет со стороны детей мигрантов. Инцидент произошел 15 июля, когда малолетние обидчики заставили ребят встать на колени, плевали на них и снимали происходящее на камеру, чтобы позже выложить видео на YouTube-канал.
Ситуация была вскрыта благодаря подросткам, которые спугнули агрессоров и вызвали взрослых. Отец одного из пострадавших мальчиков рассказал о происходящем в интервью Telegram-каналу «Многонационал». По его словам, после инцидента он попытался обсудить ситуацию с родителями обидчиков, но столкнулся с агрессией и предложением взятки в 30 тысяч рублей и телефон для сына.

«Мы отказались от предложения, поскольку не искали материального возмещения, а стремились к справедливости», — отметил он.

Родители обидчиков пытались замять дело из-за страха перед депортацией, так как они находятся в стране нелегально. Однако, когда правоохранительные органы не предприняли действий, нелегалы снова проявили агрессию.

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, взял дело под личный контроль и потребовал отчета о ходе проверки. Дело получило общественный резонанс, и теперь ожидается, что последствия для виновных будут серьезными.

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