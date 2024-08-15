Власти Наро-Фоминского округа провели выездной приём в посёлке Васильчиново

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Жители посёлка Васильчиново обсудили актуальные вопросы с главой Наро-Фоминского городского округа Романом Шамнэ и другими представителями администрации в ходе состоявшегося 14 августа выездного приёма, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«На встрече, в частности, был затронут вопрос о работе автобусного маршрута №28. Роман Шамнэ рассказал жителям округа, что решение проблемы с этим маршрутом находится на контроле, ведётся диалог с компанией-перевозчиком «Мострансавто». С получением новых автобусов ситуация скоро исправится», — говорится в сообщении.В ходе встречи глава округа также дал поручение проверить состояние тротуаров и провести обустройство там, где это необходимо.
Отмечается также, что в посёлке по запросу жителей устанавливают детские площадки, а ввод в эксплуатацию нового водозаборного узла удалось ускорить на два года — сроки передвинуты с 2027 на 2025 год. Кроме того, жители получили чёткие ответы с указанием ответственных за исполнение по вопросам, касающимся социального и медицинского обслуживания.
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