В Наро-Фоминске состоялась церемония открытия чемпионата России по греко-римской борьбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«В КСК «Нара» в Наро-Фоминске собрались более 300 спортсменов из 49 регионов страны», — цитируются в сообщении слова министра физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрия Абарёнова.Абарёнов добавил, что в Московской области каждый год проводятся соревнования по классической борьбе, а также отметил, что подмосковные борцы участвуют международных турнирах в составе российской сборной.
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