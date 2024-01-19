Мирра Андреева выиграла в 3-м круге Australian Open, уступая 1:5 в решающем сете

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла француженку Диан Парри и вышла в 1/8 финала. По ходу третьего решающего сета россиянка проигрывала 1:5 по геймам, но сравняла счёт и победила на тай-брейке.
На кортах Австралии в этом году уже сошли с дистанции все российские сеянные теннисистки, передаёт «Чемпионат.ком». В первом и втором круге закончили выступления Самсонова, Потапова, Александрова, Кудерметова и Касаткина. Болельщикам остаётся переживать теперь за совсем юных и менее известных спортсменок, как, например, Анна Блинкова, выбившую с турнира третью ракетку мира Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан.
Не отстаёт и другая российская молодёжь. Мария Тимофеева вырвала победу в тяжёлом матче у легендарной датчанки Каролин Возняцки — 1:6, 6:4, 6:1. Андреева же на предыдущей стадии в пух и прах разнесла шестую ракетку мира Онис Жабер из Туниса — 6:0, 6:2. В 1/16 финала 16-летняя россиянка встречалась с 72-й ракеткой мира Диан Парри из франции. Андреева, несмотря на юный возраст, располагается выше в мировом рейтинге — на 43-м месте.
Первые две партии по очереди выиграли россиянка и француженка с одинаковым счётом — 6:1. В решающем сете Андреева вдруг посыпалась и соперница повела со счётом 5:1. Для победы в матче Парри достаточно было выиграть всего один гейм, но Мирра не позволила её этого сделать. По ходу третьей партии француженка неоднократно имела матч-болы, то есть могла закончить игру в свою пользу, выиграв всего один мяч. Но Андреева вцепилась в игру мёртвой хваткой и партия дошла до тай-брейка. В нём сильнее оказалась россиянка — 10:5.
В 1/8 финала соперницей Мирры Андреевой станет победительница встречи Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).
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Не отстаёт и другая российская молодёжь. Мария Тимофеева вырвала победу в тяжёлом матче у легендарной датчанки Каролин Возняцки — 1:6, 6:4, 6:1. Андреева же на предыдущей стадии в пух и прах разнесла шестую ракетку мира Онис Жабер из Туниса — 6:0, 6:2. В 1/16 финала 16-летняя россиянка встречалась с 72-й ракеткой мира Диан Парри из франции. Андреева, несмотря на юный возраст, располагается выше в мировом рейтинге — на 43-м месте.
В 1/8 финала соперницей Мирры Андреевой станет победительница встречи Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).
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Александр Бойцов