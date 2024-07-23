В Наро-Фоминске выполнили годовой план по капремонту дорог

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
План текущего года по капитальному ремонту дорог в Наро-Фоминском городском округе выполнили на 100%, об этом сообщил глава округа Роман Шамнэ в ходе еженедельного оперативного совещания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Завершён план капитального ремонта дорог на текущий год. Комитетам и управлениям даны указания по подготовке к формированию бюджета на следующий год», — сказал Роман Шамнэ.Он также отметил, что улучшилась статистика по подготовке многоквартирных домов к новому отопительному сезону.
Актуальным остаётся вопрос подготовки к началу учебного года: в частности, ведутся проверки безопасности учебных учреждений, также проводится работа по обеспечению школ учебниками. Отмечается, что в настоящее время в наличии более 90% учебников, остальные будут докуплены и доставлены к 1 сентября.
В числе других тем на совещании обсуждались встречи с жителями и решение проблем, поднятых на этих встречах, экология и подготовка коммунальных служб к зиме.
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Лев Каштанов