В NASA сообщили, когда вернут на Землю российского космонавта Александра Гребенкина

Фото: Роскосмос/Александра Гребёнкин
Российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю на корабле Crew Dragon 14 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в социальной сети X.
Отстыковка от Международной космической станции (МКС) произойдет 13 октября в 7:05 по восточному времени США (14:05 по московскому времени). Космонавты приводнятся во Флориде 14 октября в 15:38 по восточному времени — это 20:38 по московскому.
Отстыковку корабля Crew Dragon от МКС ранее переносили из-за урагана «Милтон» в районах приводнения возле побережья штата Флорида.
Российский космонавт Александр Гребенкин отправился на МКС вместе с тремя американскими астронавтами 4 марта. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с площадки космического центра имени Джона Кеннеди.
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Отстыковку корабля Crew Dragon от МКС ранее переносили из-за урагана «Милтон» в районах приводнения возле побережья штата Флорида.
Российский космонавт Александр Гребенкин отправился на МКС вместе с тремя американскими астронавтами 4 марта. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с площадки космического центра имени Джона Кеннеди.
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Лия Мурадьян