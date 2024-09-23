В НАТО поняли, почему Киев просит другие самолеты на фоне российского Су-35

Фото: istockphoto/Mikhail Mishunin
Российский истребитель Су-35, который способен обнаружить другие самолеты на расстоянии 350 километров, признали одной из самых передовых авиационных систем нынешнего поколения. Об этом пишет американское издание The National Interest.
По оценке западных экспертов, сверхманевренный российский самолет поколения «4++» показал эффективность в сравнении с современными американскими воздушными судами F/A-18 Super Hornet F-15 Eagle и F-35 Lightning II.
Также эксперты указали на грузоподъемность Су-35, который может нести до 12 ракет — на четыре больше, чем F-22. Кроме этого в арсенал истребителя входят четыре ракеты Р-37М, способные поражать цели на дистанции до 400 километров. А в случае близкого контакта с противником, пилот может использовать 30-мм пушку ГШ-301.
Читайте также:
Украина ведёт переговоры о получении ещё двух типов западных истребителей
Германия подняла в небо истребители из-за «активности» самолётов РФ над Балтикой
Су-34 нанес удар авиабомбой по живой силе ВСУ в Курской области
«Радиолокационная система Су-35 особенно впечатляет, поскольку она может обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 километров. Если бы вражеский F-35 обнаружил Су-35, то, скорее всего, упустил бы из-за его сверхманевренности», — пишет издание со ссылкой на экс-командующего НАТО.
Также эксперты указали на грузоподъемность Су-35, который может нести до 12 ракет — на четыре больше, чем F-22. Кроме этого в арсенал истребителя входят четыре ракеты Р-37М, способные поражать цели на дистанции до 400 километров. А в случае близкого контакта с противником, пилот может использовать 30-мм пушку ГШ-301.
«Такое вооружение, в сочетании с высокой скоростью и сверхманевренностью, объясняет, почему Украина запрашивает у Запада более современные самолеты, чем F-16», — заявляют эксперты.
Читайте также:
Украина ведёт переговоры о получении ещё двух типов западных истребителей
Германия подняла в небо истребители из-за «активности» самолётов РФ над Балтикой
Су-34 нанес удар авиабомбой по живой силе ВСУ в Курской области
Лия Мурадьян