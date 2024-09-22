Украина ведёт переговоры о получении ещё двух типов западных истребителей

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Украина ведёт переговоры о получении от западных союзников истребителей типа Gripen и Eurofighter. Об этом сообщил глава Минобороны страны Рустем Умеров в эфире телемарафона.
Министр напомнил, что Киеву уже обязались поставить истребители F-16 производства США и французские Mirage-2000. Первые уже поступили в страну, о чем в конце августа сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 26 августа первый истребитель F-16 был потерян в результате крушения. Тогда погиб пилот Алексей Мес.
Теперь Киев просит у партнёров предоставить ВСУ ещё два типа истребителей – Gripen и Eurofighter. В настоящее время ведутся консультации по данному вопросу. В скором времени, заверил Умеров, результаты переговоров будут озвучены.
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Анастасия Чинкова