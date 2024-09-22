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Украина ведёт переговоры о получении ещё двух типов западных истребителей

Умеров: Киев ведёт переговоры о получении истребителей Gripen и Eurofighter
22 сентября 2024, 12:27
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

Украина ведёт переговоры о получении от западных союзников истребителей типа Gripen и Eurofighter. Об этом сообщил глава Минобороны страны Рустем Умеров в эфире телемарафона.


Министр напомнил, что Киеву уже обязались поставить истребители F-16 производства США и французские Mirage-2000. Первые уже поступили в страну, о чем в конце августа сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 26 августа первый истребитель F-16 был потерян в результате крушения. Тогда погиб пилот Алексей Мес.

Теперь Киев просит у партнёров предоставить ВСУ ещё два типа истребителей – Gripen и Eurofighter. В настоящее время ведутся консультации по данному вопросу. В скором времени, заверил Умеров, результаты переговоров будут озвучены.

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ВС РФ поразили энергетические объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины
22 сентября 2024, 12:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также ударили по обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины объектам, инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству беспилотников.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 141 районе.

Удары ​производились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией нескольких группировок ВС РФ.

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Гладков: Жители Белгородской области смогут частично компенсировать аренду жилья
22 сентября 2024, 11:52

Фото: сайт Кремля

Жители сёл приграничных районов Белгородской области, которые вынуждены были уехать из-за постоянных обстрелов, смогут частично компенсировать стоимость аренды жилья. Такой сервис заработал на Госуслугах.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что компенсация будет выплачиваться из средств областного бюджета. Речь идёт о тех населённых пунктах в приграничных районах, по которым принято решение оперативного штаба. Сумма выплаты составит 20 тысяч рублей, для многодетных семей — 40 тысяч рублей.

По словам Гладкова, за первые три дня работы программы заявления о выплате компенсации подали 140 человек. Глава областной администрации заверил, что региональные власти продолжат оказывать помощь и поддержку всем тем, кто пострадал от украинских обстрелов и атак беспилотников.

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«Осталась только воронка»: «Искандер» уничтожил HIMARS под Сумами
МО РФ: «Искандер» уничтожил установку РСЗО М142 HIMARS под Сумами
22 сентября 2024, 11:42

Фото: МО РФ

Российский ОТРК «Искандер» уничтожил американскую установку РСЗО М142 HIMARS в Сумской области 22 сентября. Кадры ракетного удара опубликовало Министерство обороны России.
Американскую установку HIMARS уничтожили высокоточным ракетным ударом в населенном пункте Шапошниково, который расположен в 10 километрах от Сум в юго-западном направлении.



Также в результате удара ВС РФ уничтожили два автомобиля охранения противника и расчеты РСЗО.
«Осталась только воронка», — прокомментировали в Минобороны.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский лжет о реальных потерях ВСУ на фронте. По данным Панченко, украинский президент намеренно занижает данные о погибших, чтобы не сеять панику в рядах ВСУ.

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«Мы ждём»: волонтёр рассказал о сообщениях от украинцев со словами поддержки СВО
Киосев: волонтёры из РФ получают сообщения от украинцев со словами поддержки СВО
22 сентября 2024, 11:32

Фото: iStock/Pinkypills

Российские волонтёры получают сообщения из Украины со словами поддержки ВС РФ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла Народного Фронта Никита Киосев.
Он отметил, что на самом деле на Украине проживает большое количество людей, которые ждут прихода российских военных и осознают, что происходит. Они, по его словам, уже выработали иммунитет к огромному потоку фейковой информации.

Волонтёр добавил, что он и его знакомые, помогающие людям на приграничных территориях, постоянно получают сообщения от украинских граждан о том, что ВС РФ всё делают правильно. В том числе такие письма приходят их Киева и Днепропетровска.

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Временный запрет полевых работ ввели в зоне ЧП в Тихорецком районе
22 сентября 2024, 11:28

Фото: iStock/hopsalka

Временный запрет ведения полевых работ ввели в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом в своём Telegram-канале написал глава района Анатолий Перепелин.
Отмечается, что речь идёт о 10-километровой зоне в районе места падения обломков украинских беспилотников. Там специалисты будут проводить полное обследование территории с целью поиска взрывоопасных предметов.

Ранее, в субботу, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о подавлении силами ПВО двух украинских беспилотников в Тихорецком районе. В результате падения обломков вспыхнул пожар. Огонь распространился на взрывоопасные предметы, в следствие чего произошла детонация. В целях безопасности в районе была объявлена эвакуация населения.

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«Он никогда не скажет правду»: Украинская журналистка раскрыла ложь Зеленского о ВСУ
Журналистка Панченко: Зеленский намеренно занижает потери ВСУ
22 сентября 2024, 11:20

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно скрывает реальное число погибших в ходе спецоперации военных ВСУ. Об этом 22 сентября заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
«Зеленский лжет о количестве погибших военнослужащих. Он говорит, что их гораздо меньше 80 тысяч! Но он никогда не скажет нам точное число», — написала журналистка.

По данным Панченко, глава киевского режима намеренно занижает реальные данные о погибших в боях солдатах, чтобы создать иллюзию благоприятной обстановки в ВСУ и скрыть критические потери.
«Для него жизни украинцев — это просто цифры. Только чтобы все хорошо звучало в отчетах!», — уверена журналистка.

Одновременно ВСУ продолжают сдавать позиции под натиском российских военных. По последним данным Минобороны, Армия России нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке, где российские солдаты заняли основную часть населенного пункта. Также «Украина.ру» сообщает, ВС РФ закрепились в западной части поселения и за рекой Жеребец и с южной стороны.

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Объект энергетической инфраструктуры повреждён в Полтавской области
22 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/SBWorldphotography

В Полтавской области сообщили о повреждении объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале написал глава местной областной администрации Филипп Пронин.
Он подчеркнул, что в одном из районов области зафиксировано повреждение энергетического объекта. В результате этого ряд потребителей остался без электроснабжения.

Ранее российские военные ударили по военным складам в городе Лубны Полтавской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, там находились ракеты с дальним радиусом действия. Именно о таком оружии в настоящее время активно разговаривают на Западе, решая вопрос о снятии ограничений на его использование для ударов по территории России.

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«Дайте нам оружие, мы будем биться»: волонтёр рассказал о настрое жителей Курской области
Волонтёр Киосев: люди готовы были до конца защищать свои дома в Курской области
22 сентября 2024, 10:11

Фото: iStock/bruev

Мужчины, проживающие в Курской области, отказывались от эвакуации и выражали готовность самоотверженно защищать свои дома от ворвавшихся в регион украинских военных. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла Народного фронта Никита Киосев.
Он поделился, что был очень впечатлён боевым настроем местных мужчин. Они готовы были взять оружие и защищать свои дома. Многие, по его словам, задавались вопросом, зачем им уезжать, если нужно встать на защиту родного региона.

Чаще всего жители Курской области переживали из-за оставленного скота. В основном, от эвакуации отказывались пожилые люди, однако волонтёрам удалось убедить их поехать в безопасное место.

Киосев отметил, что вместе со своей командой эвакуировал жителей с первых дней атаки ВСУ на Курскую область.

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ВСУ сдают позиции в Курской области, ВС РФ готовы взять Макеевку: последние новости СВО
22 сентября 2024, 09:55

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ сдают позиции под натиском российской армии. Тем временем Армия России завершает освобождение Макеевки в ЛНР.
Последние новости с основных направлений спецоперации и подробную обстановку из Курской области по состоянию на 22 сентября приводит редакция «Радио 1».

Силы ПВО уничтожили 15 дронов за ночь

Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских БПЛА над пятью регионами РФ, сообщили в МО.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.
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В Астраханской области отразили атаку беспилотников

Курская область

Украинские войска попытались пройти на танке в направлении Плехово Курской области, но их остановили. Видеообращение опубликовал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«С правой стороны нашего фланга сегодня в направлении Плехово пытался пойти противник на танке. Поперся танк, наши смежные подразделения (его - ред.) сожгли. Потом они на ББМ подскочили, восемь человек высадили, развернулись, деру дали, потом занимались пацаны тем, что уничтожали восьмерых человек», — заявил Алаудинов.
Генерал уточнил, что на суджанском направлении Армия России за вчерашний день суммарно уничтожила три миномета, одну ББМ, один пикап с пехотой и микроавтобус. Как утверждает Алаудинов, работа велась по выбиванию ВСУ, пытавшихся пробиться на один из опорных пунктов.

Подразделения РФ дальше идут вперед, противник каждый день оставляет свои позиции, что, как отметил Алаудинов, в ближайшее время может привести к обрушению фронта для украинской армии.
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Торецкое направление

Российские военные продвигаются в центре Торецка, взяв под контроль здание администрации. ВСУ бегут в северо-западную часть города, однако тут держать оборону будет сложнее, поскольку в этом районе в основном частный сектор, а не многоэтажные дома.

Купянское направление

На Купянском направлении ВС РФ продолжают расширять зону контроля к западу от Песчаного. Армия РФ приближается к Кругляковке, расположенной на берегу Оскола.

Покровское направление

На Покровском направлении ВС РФ продвигаются западнее от освобожденного Украинска. Российские солдаты взяли под контроль территорию шахты Селидовская и физически перерезали трассу из Селидово на Цукурино. Также ведутся тяжелые бои в Горняке, ВС РФ продавливает сопротивление украинской армии и продвигается в северо-восточной части.
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Артемовское направление

ВС Украины покинули позиции у Андреевки и ушли за канал Северский Донец – Донбасс. Это означает, что ВСУ полностью отброшены за канал на всей линии соприкосновения у Часов Яра, пишет военкор Евгений Лисицын в Телеграм-канале.

Сватовское направление

На Сватовском направлении ВС РФ освободили Невское. 21 сентября в интернете появились кадры с флагом России, который установлен над одним из домов в населенном пункте. После зачистки соседней Макеевки (ЛНР), армия РФ выровняла линию фронта в этом районе.

Армия России нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке, заняв основную часть населенного пункта. По данным «Украина.ру», российские бойцы закрепились в западной части за рекой Жеребец и с южной стороны поселения.

«В настоящий момент идут бои за северную часть западнее реки», — сообщило издание.
Минобороны пока не комментировало эти сведения.

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