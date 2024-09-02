Су-34 нанес удар авиабомбой по живой силе ВСУ в Курской области

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразил авиабомбами ФАБ-500 личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Эту информацию приводит ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны России.
«Удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», – сообщили в оборонном ведомстве.
После подтверждения уничтожения пункта временного развертывания войск и техники противника экипажи вернулись на аэродром.
Ранее командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска уничтожили технику ВСУ в Суджанском районе Курской области.
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Александр Климов