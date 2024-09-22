Германия подняла в небо истребители из-за «активности» самолётов РФ над Балтикой

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Истребители Военно-воздушных сил Германии Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем, были экстренно подняты в воздух. Причина заключалась якобы в активности российских самолётов.
Об этом сообщило командование ВВС Германии в своей социальной сети Х (ранее Twitter). Уточняется, что самолёты сил быстрого реагирования взлетели по тревоге с аэродрома в Латвии для того, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолётов. По словам немецких военных, Eurofighter сопроводили в небе над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.
В сообщении утверждается, что российские самолёты летели якобы без полётного плана и с выключенными транспондерами. В министерстве обороны РФ ранее неоднократно заявляли, что все полёты российской военной авиации производятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Александр Бойцов