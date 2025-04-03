В Национальном центре «Россия» проведут международную встречу архитекторов

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 3 апреля, основные сложности с проездом отмечаются на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.