В Национальном центре «Россия» проведут международную встречу архитекторов

Фото: пресс-служба НЦ «Россия»
Международная экспертная программа «Вглядываясь в будущее» состоится 8 апреля на площадке Национального центра «Россия», она соберет более тысячи российских и зарубежных специалистов по урбанистике и архитектуре, сообщает пресс-служба НЦ «Россия».
«Участники программы обсудят глобальные и национальные тренды в архитектуре и градостроительстве, визуальные коммуникации в городах России, проекты будущего и пр. Программа включается в себя два направления — архитектурное и урбанистическое, в рамках которых буду организованы презентации и панельные дискуссии. На мероприятии выступят более 35 спикеров из разных стран, включая Китай и Иран», — говорится в сообщении.Для того, чтобы принять участи в программе «Вглядываясь в будущее», необходимо пройти регистрацию на сайте НЦ «Россия».
Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации на постоянной основе достижений страны и её граждан.
Читайте также:
Трансформацию отрасли обсудили на форуме управления городским хозяйством Подмосковья
Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» объявили о приёме заявок
В Национальном центре представлены изделия пяти предприятий НХП Подмосковья
Лев Каштанов