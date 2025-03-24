В Национальном центре представлены изделия пяти предприятий НХП Подмосковья

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В универмаге выставки «Россия» представлены изделия народных художественных промыслов из Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Международная выставка-форум «Россия» с успехом проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го на ВДНХ в Москве. Сейчас на территории «Экспоцентра» на Красной Пресне продолжает работу Национальный центр «Россия». В универмаге, открытом в центре, представлена продукция всемирно известных народных художественных промыслов Подмосковья.
Универмаг Национального центра – пространство для знакомства жителей и гостей страны с лучшими региональными брендами и народными художественными промыслами из разных уголков России. Подмосковье представляют изделия из Гжели, дулёвский фарфор, жостовские подносы, федоскинская лаковая миниатюра и богородская деревянная игрушка.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Гжель – родина российской керамики. С 1829 года там создают изделия для домашнего интерьера, а сине-белые узоры бренда обрели мировую известность. Сегодня на территории бытования старинного промысла работают пять предприятий, производящих продукцию гжельской керамики. Это не только классические изделия, но и современные дизайнерские коллекции. На каждом заводе открыт музей, где гостей знакомят с промыслом, историей и образцами изделий.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Дулёвский фарфоровый завод был основан в 1832 году. Сейчас это крупнейшее российское предприятие по производству посуды, скульптурных и сувенирно-подарочных изделий из фаянса и фарфора. При заводе работает музей с обширной коллекцией фарфора. Посетителям рассказывают истории об основателях и владельцах предприятия.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Жостовская фабрика декоративной росписи существует с 1825 года. Изначально там занимались изготовлением и росписью подносов из жести, сухарниц, поддонов, шкатулок из папье-маше, портсигаров, чайниц и альбомов. В жостовский поднос вложено вдохновение лучших мастеров народного промысла. В ассортименте фабрики – не только классические подносы, но и авторские изделия для интерьера. При фабрике действует единственный в мире музей картин на металле. Там также можно посетить мастер-класс и создать собственный шедевр.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В селе Федоскино уже более 200 лет развивают лаковую миниатюру, характерной особенностью которой является многослойная живопись масляными красками на чёрной лаковой основе. Мировую известность табакерки и шкатулки фабрики Лукутиных получили ещё в XIX веке. В XX Федоскинская артель живописцев, преобразованная в Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи, поставляла свои изделия в 18 стран стран, была участником и победителем всевозможных российских и международных выставок. Сейчас АО «Федоскино» является продолжателем традиций уникального вида изобразительного искусства. На предприятии работает музей, где проходят экскурсии по производству. Гостям показывают весь процесс создания авторских произведений искусства от идеи до финального мазка.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Богородская игрушка считается первой деревянной игрушкой на Руси. В 1960 году, в канун 300-летия зарождения народного промысла, артель была преобразована в фабрику. Помимо изготовления резных игрушек и скульптур, на предприятии в сотрудничестве с Троице-Сергиевой лаврой возрождается иконостасная резьба. В музейном комплексе при Богородской фабрике можно познакомится с историей промысла, коллекцией игрушек и даже попробовать себя в роли резчика и писца на мастер-классе.
Изделия подмосковных НХП и товары других производителей можно посмотреть и купить как в самом Национальном центре «Россия», так и на его сайте.
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Универмаг Национального центра – пространство для знакомства жителей и гостей страны с лучшими региональными брендами и народными художественными промыслами из разных уголков России. Подмосковье представляют изделия из Гжели, дулёвский фарфор, жостовские подносы, федоскинская лаковая миниатюра и богородская деревянная игрушка.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Гжель – родина российской керамики. С 1829 года там создают изделия для домашнего интерьера, а сине-белые узоры бренда обрели мировую известность. Сегодня на территории бытования старинного промысла работают пять предприятий, производящих продукцию гжельской керамики. Это не только классические изделия, но и современные дизайнерские коллекции. На каждом заводе открыт музей, где гостей знакомят с промыслом, историей и образцами изделий.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Дулёвский фарфоровый завод был основан в 1832 году. Сейчас это крупнейшее российское предприятие по производству посуды, скульптурных и сувенирно-подарочных изделий из фаянса и фарфора. При заводе работает музей с обширной коллекцией фарфора. Посетителям рассказывают истории об основателях и владельцах предприятия.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Жостовская фабрика декоративной росписи существует с 1825 года. Изначально там занимались изготовлением и росписью подносов из жести, сухарниц, поддонов, шкатулок из папье-маше, портсигаров, чайниц и альбомов. В жостовский поднос вложено вдохновение лучших мастеров народного промысла. В ассортименте фабрики – не только классические подносы, но и авторские изделия для интерьера. При фабрике действует единственный в мире музей картин на металле. Там также можно посетить мастер-класс и создать собственный шедевр.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В селе Федоскино уже более 200 лет развивают лаковую миниатюру, характерной особенностью которой является многослойная живопись масляными красками на чёрной лаковой основе. Мировую известность табакерки и шкатулки фабрики Лукутиных получили ещё в XIX веке. В XX Федоскинская артель живописцев, преобразованная в Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи, поставляла свои изделия в 18 стран стран, была участником и победителем всевозможных российских и международных выставок. Сейчас АО «Федоскино» является продолжателем традиций уникального вида изобразительного искусства. На предприятии работает музей, где проходят экскурсии по производству. Гостям показывают весь процесс создания авторских произведений искусства от идеи до финального мазка.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Богородская игрушка считается первой деревянной игрушкой на Руси. В 1960 году, в канун 300-летия зарождения народного промысла, артель была преобразована в фабрику. Помимо изготовления резных игрушек и скульптур, на предприятии в сотрудничестве с Троице-Сергиевой лаврой возрождается иконостасная резьба. В музейном комплексе при Богородской фабрике можно познакомится с историей промысла, коллекцией игрушек и даже попробовать себя в роли резчика и писца на мастер-классе.
Изделия подмосковных НХП и товары других производителей можно посмотреть и купить как в самом Национальном центре «Россия», так и на его сайте.
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Лора Луганская