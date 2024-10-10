В Национальном центре «Россия» проведут серию ток-шоу о будущем страны

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Серию из семи ток-шоу с общим названием «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России» проведут на площадке Национального центра «Россия», участниками ток-шоу станут зампреды правительства РФ, каждый разговор будет посвящен одной из национальных целей развития страны, сообщает пресс-служба центра «Россия».
«В рамках ток-шоу состоятся беседы с Маратом Хуснуллиным, Дмитрием Патрушевым, Александром Новаком, Дмитрием Чернышенко, Татьяной Голиковой, Дмитрием Григоренко и Денисом Мантуровым. Участие в проекте примут также главы регионов, профильные министры, представители бизнеса и общественных организаций», — говорится в сообщении.Задать вопросы участникам ток-шоу сможет любой желающий, это можно будет сделать с помощью колл-центра, по видеосвязи или через специальный раздел на сайте Национального центра «Россия».
«Выставка «Россия» была посвящена достижениям, которыми гордится вся страна. Наступило время создавать будущее, и мы приглашаем всех принять в этом участие. (…) Наша задача — организовать пространство для открытого диалога, где ответственные за направления расскажут, какие конкретные шаги будут предпринимать для достижения национальных целей развития России в ближайшие годы», — сказала гендиректор Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.Национальный центр «Россия» создан на основе международного форума-выставки «Россия», который проходил на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года.
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