В нацпарке «Лосиный остров» стало больше гнездящихся и перелётных птиц

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Численность популяций на территории национального парка «Лосиный остров», в том числе краснокнижных видов, в последние три года остаётся стабильной. При этом количество некоторых видов возрастает. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на данные последнего мониторинга объектов животного мира.
«В ходе мониторинга установлен рост популяций лебедя-шипуна, серой утки и орлана-белохвоста, внесённого в Красную книгу России. Это говорит о благоприятных условиях, сложившихся в национальном парке, и эффективной охранной работе, которую ведут его сотрудники», – пояснил глава министерства Тихон Фирсов.Помимо этого, в ходе мониторинга удалось подтвердить стабильность популяций видов, внесённых в Красную книгу Московской области, в частности, обыкновенного ужа, обыкновенной гадюки и реликтового ракообразного – щитня летнего.
Как напомнили в подмосковном Минэкологии, Лосиный остров – лесной массив, расположенный на территориях пяти районов Москвы и городских округов Подмосковья – Балашихи, Королёва, Щёлкова и Мытищ. Статус национального парка он получил в 1983 году. На территории ООПТ федерального значения зафиксировали обитание 254 объектов животного мира.
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Лора Луганская