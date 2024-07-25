В Подмосковье стартовал сезон охоты с собаками на болотно-луговую дичь

Фото: iStock / Lusyaya
В Московской области открылась охота на болотно-луговую дичь для владельцев островных и континентальных легавых, ретриверов и спаниелей. Сезон продлится до 30 ноября, сообщили в пресс-службе Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.
«Правила охоты разрешают добывать дупелей, бекасов, гаршнепа, коростеля и другие виды куликов и пастушковых. Любителям охоты нужно помнить, что в Красную книгу Московской области занесены пастушок, малый погоныш, травник, поручейник, мородунка, гнездовые популяции турухтана и дупеля. Их добыча на территории области запрещена», – подчеркнул глава министерства Тихон Фирсов.Угодья, закреплённые за общественными организациями охотников-любителей, в Московской области представлены 64 охотничьими хозяйствами. Кроме того, в регионе имеется три общедоступных охотничьих угодья. Вся информация размещена на сайте Минэкологии региона.
В министерстве пояснили, что разрешающие документы на охоту в закреплённых охотугодьях оформляются непосредственно в охотничьих хозяйствах. Речь идёт о разрешении на добычу охотничьих ресурсов и путёвке.
Оформить разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях, расположенных в городских округах Солнечногорск, Шатура и Щёлково, можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
Читайте также:
В Московской области заметили активизацию бражников
В озере в Луховицах нашли сразу три краснокнижных вида животных
В Московской области начался лёт крупных жуков усачей-кожевников
Лора Луганская