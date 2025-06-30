В некоторых районах Москвы подешевела аренда квартир
В начале лета в некоторых районах Москвы снизилась стоимость долгосрочной аренды жилья. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Аренда».
По данным издания, снижение стоимости аренды квартир замечено в Дорогомилове, Печатниках, Щукине, Черемушках, Нагатинском затоне и Ново-Переделкине.
«Сегодня мы замечаем, что некоторые арендодатели снижают стоимость сдаваемого жилья, чтобы повысить его конкурентоспособность на рынке и сдать квартиру быстрее — например, быстрее найти жильца перед отпуском и поездкой на отдых», — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков «Москве 24».
Тем не менее в некоторых районах Москвы плата за аренду квартиры, наоборот, повысилась. Такая тенденция зафиксирована в районах Аэропорт, Ярославский, Северное Бутово, Марфино, Алтуфьево и других.
Тем временем «Газета.Ru», ссылаясь на данные опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, пишет, что многие россияне ожидают усложнение условий получения ипотеки с 1 июля текущего года.
Напомним, ЦБ вводит ограничения для выдачи ипотеки. 40% опрошенных россиян уверены, что теперь получить ипотеку будет сложнее. При этом 24,1% респондентов полагают, что новые правила не отразятся на выдаче ипотеки, а 36,5% опрошенных затруднились с ответом.
По словам генерального директора Moneyman Артема Быкова, к ипотеке стоит подготовиться заранее.
«Можно подготовиться заранее и повысить свои шансы: например, до подачи заявки имеет смысл закрыть часть имеющихся кредитов для снижения долговой нагрузки, позаботиться о документально подтвержденном «белом» доходе (чем выше, тем лучше), рассмотреть возможность привлечения созаемщика с качественным риск-профилем», — посоветовал Быков.