В некоторых районах Москвы подешевела аренда квартир

30 июня 2025, 14:19

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В начале лета в некоторых районах Москвы снизилась стоимость долгосрочной аренды жилья. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Аренда».





По данным издания, снижение стоимости аренды квартир замечено в Дорогомилове, Печатниках, Щукине, Черемушках, Нагатинском затоне и Ново-Переделкине.





«Сегодня мы замечаем, что некоторые арендодатели снижают стоимость сдаваемого жилья, чтобы повысить его конкурентоспособность на рынке и сдать квартиру быстрее — например, быстрее найти жильца перед отпуском и поездкой на отдых», — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков «Москве 24».

«Можно подготовиться заранее и повысить свои шансы: например, до подачи заявки имеет смысл закрыть часть имеющихся кредитов для снижения долговой нагрузки, позаботиться о документально подтвержденном «белом» доходе (чем выше, тем лучше), рассмотреть возможность привлечения созаемщика с качественным риск-профилем», — посоветовал Быков.