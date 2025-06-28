В Госдуме дали совет о том, когда выгоднее всего брать ипотеку

28 июня 2025, 07:09

Аксаков: вложить деньги в ипотеку будет выгоднее, когда ставки пойдут вниз

Фото: iStock/Jinda Noipho

Ипотечные ставки в России в обозримом будущем останутся на высоком уровне. В связи с этим, по мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, наиболее рациональной стратегией сейчас является накопление средств для последующего вложения в ипотеку при снижении ставок. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.







«Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз», — объяснил Аксаков.