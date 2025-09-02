В Непале суд разрешил мужчинам ходить голыми и выполнять трюки пенисом

02 сентября 2025, 15:42

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Непале верховный суд разрешил мужчинам ходить голыми и выполнять трюки со своим пенисом. Об этом сообщает Kathmandu Post.





Поводом для разбирательств стали обнаженные монахи-аскеты (Нага-садху). Дело в том, что они посещают храм Пашупатинатх и другие храмы Шивы без одежды. К тому же они выполняют различные трюки своим пенисом, например поднимают им камни.



Заявитель по имени Ньюпейн попросил суд запретить этим монахам вести себя таким образом, так как он считает это непристойным. По мнению заявителя, такое поведение оскорбляет чувства верующих.





«Приглашение садху из Индии исключительно для того, чтобы они устраивали непристойные представления во время религиозных праздников приводит к ненужным расходам. Выдача им 3500 рупий и обеспечение одеждой, едой и жильем никак не пошли на пользу стране», — утверждает в иске заявитель.