В российском регионе раскрыли особо тяжкое преступление 16-летней давности
В Ленинградской области раскрыли особо тяжкое преступление 16-летней давности. Об этом сообщает региональный следком.
По версии следствия, 18 января 2009 года некий мужчина посетил зал игровых автоматов «Лото-Клуб» в Гатчине. В тот день он оставил администратору заведения десять ножевых ранений, которые оказались смертельными, после чего похитил почти 50 тысяч рублей.
Следователи провели анализ противоречий в показаниях и составили психологические портреты причастных. Криминалисты повторно проверили отпечатки пальцев с места преступления и в итоге вычислили того, кто его совершил. Вскоре в Москве был задержан 42-летний иностранный гражданин.
Мужчину признали виновным по статьям об убийстве и разбое с применением насилия, опасного для жизни человека. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Читайте также: