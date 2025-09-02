В российском регионе раскрыли особо тяжкое преступление 16-летней давности

02 сентября 2025, 14:54

В Ленобласти осудили иностранца за убийство 16-летней давности в Гатчине

Фото: iStock/AMilkin

В Ленинградской области раскрыли особо тяжкое преступление 16-летней давности. Об этом сообщает региональный следком.