В Москве мужчина надругался над девочкой в подъезде ее дома

02 сентября 2025, 15:32

В Москве завели дело на мужчину, который надругался над девочкой в подъезде

Фото: iStock/fizkes

В Москве завели дело на мужчину, который надругался над 16-летней девочкой в подъезде. Ему вменили статью 132 УК: «Насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщает столичный следком в телеграм-канале.





По версии следствия, все произошло 30 августа в жилом доме по Воронежской улице. Пострадавшая школьница рассказала о нападении своим родителям, которые и обратились с заявлением в полицию. Вскоре насильника нашли и задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи намерены добиться заключения обвиняемого под стражу.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в ведомстве.