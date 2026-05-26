В нескольких регионах России зафиксировали рекордное нашествие комаров
В нескольких регионах России зафиксировали рекордное нашествие комаров. Целые комариные стаи заметили в Подмосковье, Рязанской, Нижегородской и Волгоградской областях, Республике Башкортостан, Свердловской и Тюменской областях. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Насекомые в этом году активизировались на 3–4 недели раньше обычного. Этому способствовали погодные условия: снежная зима, благодаря которой личинки и яйца пережили сильные морозы, и ранняя весна. «Комариный всплеск» пойдет на спад после продолжительной жары.
Комар — это мелкое двукрылое насекомое, самки которого в большинстве случаев питаются кровью. Они являются переносчиками опасных заболеваний (таких как малярия или лихорадка), но при этом играют важную роль в экосистеме, служа пищей для птиц и рыб, а самцы также участвуют в опылении растений.
Читайте также: