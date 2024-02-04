В Нидерландах произошел скандал из-за продажи футболиста в Россию

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Джон Бирлинг покинул наблюдательный совет футбольного клуба «Твенте» в связи с трансфером футболиста Манфреда Угальде в московский «Спартак», сообщили на официальном сайте нидерландской команды.
Решение о переходе нападающего из «Твенте» в «Спартак» было объявлено в понедельник. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 4,5 года, а сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, составила 13 миллионов евро. Некоторые СМИ и болельщики высказали критику в адрес «Твенте» из-за связей с Россией.
Джон Бирлинг решил покинуть наблюдательный совет до принятия решения о трансфере, считая, что продажа Угальде в «Спартак» не соответствует принципам НОК Нидерландов и его собственным взглядам на ситуацию на Украине, указано в сообщении клуба.
Манфред Угальде играл за «Твенте» с 2021 года, придя в клуб сначала на правах аренды из бельгийского клуба «Ломмел», а затем подписав постоянный контракт. За команду он провел 84 матча, забив 22 мяча и сделав 13 голевых передач, включая 25 матчей, 9 голов и 7 передач в текущем сезоне. В составе сборной Коста-Рики Угальде провел 6 матчей и забил 1 гол.
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Джон Бирлинг решил покинуть наблюдательный совет до принятия решения о трансфере, считая, что продажа Угальде в «Спартак» не соответствует принципам НОК Нидерландов и его собственным взглядам на ситуацию на Украине, указано в сообщении клуба.
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Артем Кузьмин