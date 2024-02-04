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В Нидерландах произошел скандал из-за продажи футболиста в Россию

Член набсовета «Твенте» ушел в отставку из‑за продажи Угальде «Спартаку»
04 февраля 2024, 03:58
Фото: Rost-9D/istockphoto

Фото: Rost-9D/istockphoto

Джон Бирлинг покинул наблюдательный совет футбольного клуба «Твенте» в связи с трансфером футболиста Манфреда Угальде в московский «Спартак», сообщили на официальном сайте нидерландской команды.
Решение о переходе нападающего из «Твенте» в «Спартак» было объявлено в понедельник. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 4,5 года, а сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, составила 13 миллионов евро. Некоторые СМИ и болельщики высказали критику в адрес «Твенте» из-за связей с Россией.

Джон Бирлинг решил покинуть наблюдательный совет до принятия решения о трансфере, считая, что продажа Угальде в «Спартак» не соответствует принципам НОК Нидерландов и его собственным взглядам на ситуацию на Украине, указано в сообщении клуба.


Манфред Угальде играл за «Твенте» с 2021 года, придя в клуб сначала на правах аренды из бельгийского клуба «Ломмел», а затем подписав постоянный контракт. За команду он провел 84 матча, забив 22 мяча и сделав 13 голевых передач, включая 25 матчей, 9 голов и 7 передач в текущем сезоне. В составе сборной Коста-Рики Угальде провел 6 матчей и забил 1 гол.

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Умер британский фантаст Кристофер Прист
Фантаст Прист, по роману которого снят «Престиж», умер в возрасте 80 лет
04 февраля 2024, 03:36

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Английский писатель-фантаст Кристофер Прист, известный своим романом «Престиж», который экранизировал Кристофер Нолан в 2006 году, скончался в пятницу в возрасте 80 лет, сообщила его партнерша, писательница Нина Аллан, на своем сайте.
«Мой дорогой Крис ушел из этого мира сегодня вечером. Его уход был мирным, и он был окружен любовью», — написала Аллан.
Причина смерти Приста не уточняется, но по информации британской газеты Telegraph, писатель скончался от рака: летом прошлого года у него был диагностирован мелкоклеточный рак.

За свою карьеру Прист написал 18 романов. Помимо «Престижа», за который он получил мемориальную премию имени Джеймса Тейта Блэка, среди его работ — «Фуга для темнеющего острова», «Опрокинутый мир» и «Машина пространства».

В 2008 году Прист был удостоен премии The Great Master of SC-FI & Fantasy на фестивале фантастики «Аэлита» в Екатеринбурге за «выдающийся вклад иностранных авторов, редакторов или издателей в развитие мировой фантастики».

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CNN: В Китае супружескую пару казнили за убийство детей
04 февраля 2024, 02:59

Фото: iStock/Zerbor

В Китае казнили супружескую пару, осужденную за убийство своих двух детей, сообщил телеканал CNN.
Муж Чжан Бо и его жена Е Чэнчэн выбросили малышей из окна, после чего попытались представить произошедшее как несчастный случай.

История стала следствием развода Чжана и появления у него новых романтических отношений с Е Чэнчэн. Новая партнерша рассматривала детей Чжана как «препятствие» для своего брака и уговаривала его избавиться от детей под угрозой ухода.

В 2020 году, поддавшись давлению жены, Чжан совершил убийство своей двухлетней дочери и годовалого сына. В 2021 году супругов приговорили к смертной казни, но приговор исполнили только спустя три года из-за длительного рассмотрения апелляции.

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Во Франции заявили об укреплении дружбы России и Украины
Газета Figaro назвала российско-китайскую дружбу крепкой как никогда ранее
04 февраля 2024, 01:57

Фото: iStock/rarrarorro

Французская газета Figaro отмечает, что высказывание министра обороны Китая Дун Цзюня о поддержке России в связи с ситуацией на Украине, свидетельствует об укреплении стратегических отношений России и Китая.
Это подтверждается активным развитием не только военного, но и экономического сотрудничества между двумя странами, отмечает издание.

По мнению эксперта Дмитрия Минича, происходящее - это «явное подтверждение и без того сильной тенденции» к углублению диалога между Россией и Китаем. Важным фактором является заметный рост товарооборота между странами за последние два года, а также статус России как главного поставщика нефти в Китай.

Журналисты отмечают, что союз между Пекином и Москвой укрепляется, несмотря на давление со стороны Запада и попытки изоляции России на мировой арене.

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Американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию
04 февраля 2024, 01:18

iStock/microgen

Американский журналист Такер Карлсон впервые посетил Россию. «Известия» сообщают, что его заметили в Московском Большом театре.
Фотографии журналиста в театре были опубликованы очевидцами 3 февраля в социальных сетях.

Карлсон посетил балет «Спартак» в Большом театре, хотя причина его визита в Россию в настоящий момент остается неизвестной.

Ранее, 24 сентября, Такер Карлсон обвинил правительство США в срыве интервью, которое он планировал взять у президента России Владимира Путина. По словам Карлсона, власти США десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать информацию, предоставляемую в американских СМИ. Он сообщил, что попытался взять интервью у российского лидера, но был остановлен американским правительством.

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#спартак
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Число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек
МЧС РФ: число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек
04 февраля 2024, 00:40

Фото: МЧС России

Число погибших в результате удара по пекарне в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) возросло до 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что тела были обнаружены спасателями под завалами. Между тем, сотрудники продолжают работу с риском для своих жизней, так как существует угроза повторного удара.

Представитель оперативных служб ЛНР уточнил в комментарии агентству, что среди погибших нет детей, и средний возраст жертв составляет от 30 до 40 лет.

«На данный момент детей среди погибших нет, но разбор завалов продолжается», — добавил источник.

3 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне в Лисичанске. По последним данным, число погибших составляет 11 человек. Представитель Следственного комитета России заявил, что, вероятно, здание было атаковано с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной украинскими военными из Запада.

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Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку
Сбербанк отменил одну из льготных программ ипотеки
04 февраля 2024, 00:20

Фото: iStock/Diy13

Сбербанк, будучи доминирующим участником ипотечного рынка с более чем половиной доли, временно приостановил прием заявок на ипотеку для IT-сектора, указано на сайте «Домклик».
«Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно», — сообщается на веб-ресурсе «Домклик».
Льготная программа IT-ипотеки была внедрена в мае 2022 года для россиян, официально трудоустроенных в организациях, занимающихся информационными технологиями и аккредитованных Минцифрой. Программа планировалась до конца года, предоставляя ставку до 5%.

В результате спрос в 2022 году оказался ниже ожидаемого, в январе правительство уточнило условия программы: льготные условия ипотеки стали доступны сотрудникам аккредитованных IT-компаний Минцифры, начиная с 18 лет. Кроме того, правительство отменило требования к минимальному уровню заработной платы заемщиков.

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Стало известно о планах Германии и Украины подписать договор о безопасности
FAZ: ФРГ и Украина могут подписать договор по гарантиям безопасности 16 февраля
03 февраля 2024, 23:58

Фото: iStock/photosvit

Федеративная Республика Германия и Украина рассматривают возможность заключения договора о двусторонних гарантиях в сфере безопасности.
Договор может быть подписан 16 февраля в рамках предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает издание FAZ со ссылкой на источники в правительстве.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что проект соглашения уже разработан, хотя его текст еще не полностью утвержден, однако «во многом готов».

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер выразил недовольство объемом помощи, оказываемой партнерами по Евросоюзу Украине. Он подчеркнул, что Берлин вносит свой вклад в поддержку Киева и готов увеличить помощь, если это будет необходимо.

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Сын последнего короля Италии скончался на 87-м году жизни
Сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский скончался в 86 лет
03 февраля 2024, 23:29

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Принц Виктор Эммануил Савойский, сын последнего короля Италии Умберто II, ушел из жизни в возрасте 86 лет в Женеве, согласно официальному сообщению Савойского дома. Сообщается, что представитель королевской династии ушел из жизни в кругу семьи 3 февраля 2024 года.
Умберто II был последним королем Италии. Он продержался на троне всего 34 дня. Виктор Эммануил являлся его сыном. Умберто II отрекся от трона в пользу Виктора Эммануила III, после чего провозглашен королем. Однако в 1946 году, после референдума, итальянцы поддержали низложение Савойской династии и установление республики. 11 июня 1946 года Умберто II официально отказался от короны и отправился в изгнание.

До 2002 года всем прямым потомкам короля Виктора Эммануила III был запрещен въезд в Италию. Принц Савойский Виктор Эммануил вернулся в страну в марте 2003 года.

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Миллиардер из Вологды купил особняк в Лондоне стоимостью $30,6 млн
Bloomberg: Миллиардер Игорь Бухман приобрёл в Лондоне особняк за $30,6 млн
03 февраля 2024, 22:51

Фото: iStock/TomasSereda

Миллиардер, сооснователь компании Playrix Игорь Бухман прошлым летом приобрёл особняк в Лондоне стоимостью около $30,6 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По информации агентства, выходец из Вологды приобрел дом в лондонском районе Кенсингтон. Отмечается, что в 2019 году он приобрел особняк в этом же районе за $57 млн.

Братья Игорь и Дмитрий Бухманы в 2001 году занялись разработкой игр, проживая в российской Вологде. В 2004 году была основана компания Playrix, специализирующаяся на компьютерных играх. Позже она переключилась на free-to-play игры для планшетов и смартфонов. В том числе, Playrix выпустила такие хиты, как Homescapes, Gardenscapes, Township и Fishdom.

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