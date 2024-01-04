Ренан из «Зенита» уйдёт в аренду в бразильский «Интернасьонал»

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Защитник «Зенита» Роберт Ренан сезон продолжит в бразильском футбольном клубе «Интернасьонал».
Об этом пишут в Telegram-канале петербургского футбольного клуба.
Арендное соглашение с 20-летним футболистом будет действительно до конца сезона-2024 в Бразилии.
Ренан оказался в «Зените» в январе 2023 года. Он перешёл туда из бразильского «Коринтианса», воспитанником которого является. За «Зенит» бразильский игрок сыграл 18 матчей без результативных действий.
По оценкам портала Transfermarkt, игрок стоит 9 млн евро.
Ранее бывший полузащитник испанской «Сарагосы» , питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов ответил на вопрос, кого он считает главным «чушпаном» в отечественном футболе. По мнению бывшего супруга Татьяны Булановой, это нападающий «Спартака» Александр Соболев.
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Арендное соглашение с 20-летним футболистом будет действительно до конца сезона-2024 в Бразилии.
По оценкам портала Transfermarkt, игрок стоит 9 млн евро.
Ранее бывший полузащитник испанской «Сарагосы» , питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов ответил на вопрос, кого он считает главным «чушпаном» в отечественном футболе. По мнению бывшего супруга Татьяны Булановой, это нападающий «Спартака» Александр Соболев.
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Мария Фирсова