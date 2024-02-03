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Воробьёв открыл новые спортивные объекты в Домодедове

В Домодедове открыли ледовую арену и футбольный манеж
03 февраля 2024, 15:17
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

В Домодедове открыли ФОК с искусственным льдом и футбольный манеж. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Спортивные сооружения расположены на территории стадиона «Авангард». Они построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На церемонии открытия объектов присутствовали губернатор региона Андрей Воробьёв и министр спорта России Олег Матыцин.

«Домодедово сегодня приобрело замечательную арену, где можно заниматься футболом круглый год. Президентские проекты имеют колоссальное значение для качества жизни. (...) Сегодня мы также открываем ледовую арену. (...) Думаю, что арена, как и манеж будут очень востребованными», – рассказал Воробьёв.

Отмечается, что такой футбольный манеж с полноразмерным полем является первым в Подмосковье. Крытые площадки есть в Красногорске, Балашихе, Видном и других городах. Однако они имеют уменьшенный размер.

«В Подмосковье, как и по всей России, спорт – это норма жизни И, конечно, без создания современной инфраструктуры сложно его развивать на достойном уровне (...) уверен, что новые манеж и ФОК в Домодедове станут спортивным домом для многих семей», – поделился Матыцин.
В пресс-службе губернатора рассказали, что футбол является самым массовым видом спорта в Домодедове. Свыше 1500 детей занимаются футболом. В округе базируются две профессиональные команды «Велес» и «Пересвет», а также 57 любительских.

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Под Калугой коллекторы угрожают жителям деревни за долги пятилетней давности по ЖКХ
Коллекторы угрожают жителям деревни под Калугой из-за долгов перед водоканалом
03 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/Bet_Noire

Коллекторы угрожают жителям калужской деревни Животинки из-за долгов пятилетней давности перед «Калугаоблводоканалом». Об этом пишет издание «Подъём».
Отмечается, что ещё с советских времён водяную скважину в деревне обсуживало госпредприятие. Однако в 2019 году это право перешло «Калугаоблводоканалу», о чём жители узнали лишь в 2023 году во время установки счётчиков. При этом оплату за предыдущие годы решили считать по средним нормативам, о чём собственники также не знали.

Об этом их оповестило коллекторское «Агентство Р.О.С. долгЪ», которому оператор продал просроченные долги. Коллекторы пригрозили жителям лично взаимодействовать с ними до полного взыскания задолженности, а также угрожали судом, арестом имущества и запретом выезда за рубеж.

При этом, жители Животинок не давали разрешения на передачу своих личных данных третьим лицам.

Местные жители переживают за состояние пенсионеров, живущих в деревне, которые очень остро реагируют на такую ситуацию.

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#долги
#жители
#жкх
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Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных акциях
Прокуратура предостерегла от участия в несогласованных акциях в центре Москвы
03 февраля 2024, 14:32

Фото: istockphoto/sibway

Прокуратура города Москвы предостерегла граждан от участия в несанкционированных акциях. В надзорном ведомстве напомнили, что это влечёт за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.
Такое предупреждение появилось в официальном телеграм-канале московской прокуратуры. В сообщении также содержится напоминание о том, что ответственность предусмотрена и за призывы к участию в подобных акциях. Поводом для этого стали появившаяся в сети Интернет информация о проведении в центре Москвы публичной акции и приглашение присоединиться к ней.

В прокуратуре сообщили, что указанное массовое мероприятие в установленном порядке с городской администрацией согласовано не было, а потому её проведение является незаконным. Следовательно, организаторы акции будут привлечены к административной ответственности, которая может наступить также и для участников несогласованной акции.

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#москва
#прокуратура
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На катке ВДНХ состоялся Благотворительный день
Хабенский и Михеева приняли участие в Благотворительном дне на катке ВДНХ
03 февраля 2024, 13:40

На катке ВДНХ 3 февраля состоялся Благотворительный день, на котором побывала корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
Гости мероприятия совершили заезд в карнавальных масках, поучаствовали в разминке и викторине с аниматорами в костюмах мультгероев от «Союзмультпарка».
Фото: Радио 1

Средства, полученные от продажи билетов и проката коньков, будут направлены в благотворительные фонды помощи хосписам «Вера», поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», фонды Константина Хабенского и «Линия жизни».

Корреспондент «Радио 1» пообщалась с телеведущей Аллой Михеевой.

«Это очень хорошее мероприятие! Ребят, делайте добро каждый день. (...) Начинайте с мелочей – это так несложно, но это так приятно», – призвала телеведущая.
Фото: Радио 1

Также на мероприятии выступил актёр театра и кино, основатель благотворительного фонда Константин Хабенский.

«Много всевозможных прекрасных мероприятий, и театральных в том числе, где мы показываем всем, кто приходит, что помогать – это просто», – рассказал актёр.

Фото: Радио 1

Он подчеркнул, что помогать могут все, вне зависимости от финансового положения и профессии, поскольку благотворительность и волонтёрство – это не только отправка денег. Например, можно прийти на каток и раздавать людям горячий чай, предложил Хабенский.

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#вднх
#благотворительность
#каток
#мероприятия
#актеры
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Первый рейс обновлённого отечественного Ту-214 успешно завершился в Сочи
03 февраля 2024, 08:18

Фото: istockphoto/Sitikka

Первый пассажирский рейс, выполненный Ту-214 после перезапуска регулярных полётов этих самолётов, прошёл успешно. Борт со 177-ю пассажирами, вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский, благополучно приземлился в Сочи.
Ранее эти самолеты использовал только Специальный летный отряд «Россия», который перевозит правительственные делегации, передаёт ТАСС. Планируется, что со следующей недели Ту-214 будут также летать из Москвы в Армению и Грузию, а позднее — в Израиль. Выход на маршруты авиакомпании отечественных самолётов Ту-214 позволит практически вдвое увеличить объём пассажирских перевозок на конкретных направлениях.

В настоящее время большинство отечественных авиаперевозчиков выполняют рейсы на импортных самолётах Boeing производства США или французских Airbus. С 2022 года компании столкнулись с трудностями в поставках самолётов и комплектующих к ним из-за антироссийских санкций. Вывод на маршруты отечественных Ту-214 видится хорошим способом решить эту проблему.

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#израиль
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#маршруты
#рейсы
#авиа
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Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
03 февраля 2024, 06:38

Фото: istock / NiseriN

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу, 3 февраля.
По его словам, инцидент произошел в Новооскольском городском округе, и благодаря действию системы ПВО был сбит БПЛА типа самолета. В сообщении в Telegram-канале подчеркнуто, что в результате происшествия никто не пострадал.

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#пво
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Один из крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора заявил об уходе из России
Турецкий Ronesans Holding заявил об уходе из России
03 февраля 2024, 06:28

Фото: iStock/masterSergeant

Строительная компания Ronesans Holding из Турции объявила о своем уходе из России, где она ранее входила в число крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы компании.
В сообщении отмечается, что Ronesans завершила свою деятельность в строительной отрасли в России в мае 2022 года и в сфере недвижимости в июне 2023 года, перераспределяя инвестиции и внимание на различные регионы по всему миру. Теперь фокус группы сосредоточен на Турции, Нидерландах, Германии, а также странах СНГ, с акцентом на Казахстан и Туркменистан.

Согласно данным агентства, российские юридические лица, такие как АО «Ренейссанс Констракшн» в Москве и Санкт-Петербурге, изменили свои названия на АО «Ренконс», а «Ренейссанс Хэви Индастрис» стала «Ренконс Хэви Индастрис».

В российском портфеле подрядчика фигурируют как промышленные объекты, так и крупные проекты в сфере недвижимости, такие как общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, а также высотные здания «Федерация», Neva Towers, iCity в Москве.

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#регионы
#нато
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Аналитик оценил глубину грядущего провала рубля в конце зимы
Аналитик Антонов: в феврале рубль может ослабиться до 95 за доллар
03 февраля 2024, 05:59

Фото: istockphoto.com/peshkov

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предостерегает, что после укрепления рубля в январе, в последний месяц зимы мы можем столкнуться с его ослаблением до отметки 95 рублей за доллар. В беседе с агентством «Прайм» он подчеркнул, что Центральный банк обладает мерами для стабилизации курса, и как только курс доллара превысит 95 рублей, будут приняты более строгие меры.
Антонов напомнил о том, что в начале января курс доллара укрепился выше 90 рублей из-за завершения налогового периода, падения цен на нефть и укрепления доллара после заседания Федрезерва. Он также отметил положительное воздействие на рубль от сохранения обязательной продажи валютной выручки экспортерами, вмешательства ЦБ и ожидания февральского заседания Банка России.

Антонов высказал прогноз, считая, что в феврале может произойти ослабление рубля до отметки 95 рублей за доллар в случае совпадения нескольких факторов, таких как снижение цен на нефть, окончание продажи валюты из ФНБ, увеличение госрасходов и бюджетного дефицита. Он при этом отметил, что более значительное укрепление рубля маловероятно, поскольку власти будут поддерживать национальную валюту в преддверии выборов.

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#евро
#банки
#сотрудничество
#курс
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Посол России призвал Канаду к ответственности за укрывательство нацистов
03 февраля 2024, 05:41

Фото: istockphoto/Askolds

Посол России в Канаде Олег Степанов высказал мнение, что канадские власти должны признать свою ответственность за долгое время утаивания нацистских преступников от правосудия. Это заявление было сделано после публикации доклада историка Алти Родала в Библиотеке и архиве Канады, касающегося иммиграции нацистов в Канаду в 1980-х годах.
Степанов также призвал канадские власти принести официальные извинения за свои действия.

Скандал вокруг почитания нацистского палача Гунько в канадском парламенте стал поводом для публикации данного доклада, вызвав возмущение в обществе. Однако, по мнению дипломата, это только первый шаг. Степанов подчеркнул, что необходимо полное признание ответственности властей Канады за многолетнее покрывательство нацистских преступников и предложил принесение официальных извинений как на международном уровне, так и перед русской общиной Канады.

Посол также выразил мнение, что канадские власти должны снести памятники членам дивизии СС «Галиция» и провести расследование фактов оправдания нацизма структурами, такими как Канадский украинский конгресс. Он также подчеркнул, что официальный ответ на запрос России об экстрадиции Гунько и действия канадской юстиции в этом вопросе будут показателем реального отношения страны к выявленным проблемам.

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Россиян предупредили об опасной функции в WhatsApp
Эксперт Закарян: новая функция в WhatsApp помогает мошенникам собирать данные
03 февраля 2024, 05:23

Фото: iStock/Pinkypills

Введенная в эксплуатацию в 2023 году возможность WhatsApp демонстрировать экран во время видеозвонка может стать причиной для злоумышленников собирать личные данные граждан, предупредил IT-эксперт Ваге Закарян в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, показывать экран незнакомому человеку во время видеозвонка сравнимо с приглашением его в свой дом. Закарян подчеркнул, что в телефоне каждого хранится значительное количество важной информации, включая финансовые и семейные данные.

«Получив доступ к экрану, мошенник может извлечь множество сведений о пользователе: узнать, какие банковские приложения он использует, в каких магазинах делает покупки», — предупредил эксперт.
Закарян также отметил, что мошенники могут применять методы социальной инженерии или взламывать аккаунты пользователей. Он рекомендовал поддерживать бдительность в общении с незнакомцами или подозрительными личностями, ограничивать предоставление информации третьим лицам, и избегать передачи через мессенджеры и социальные сети паспортных данных, а также банковских карт и счетов.

Ранее сообщалось о том, что WhatsApp работает над поддержкой чатов с пользователями других мессенджеров. Это нововведение было обнаружено в конце января в бета-версии приложения для iOS, и отмечалось, что пользователи будут иметь возможность включать или отключать данную функцию.

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