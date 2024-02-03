Воробьёв открыл новые спортивные объекты в Домодедове

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
В Домодедове открыли ФОК с искусственным льдом и футбольный манеж. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Спортивные сооружения расположены на территории стадиона «Авангард». Они построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На церемонии открытия объектов присутствовали губернатор региона Андрей Воробьёв и министр спорта России Олег Матыцин.
Отмечается, что такой футбольный манеж с полноразмерным полем является первым в Подмосковье. Крытые площадки есть в Красногорске, Балашихе, Видном и других городах. Однако они имеют уменьшенный размер.
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«Домодедово сегодня приобрело замечательную арену, где можно заниматься футболом круглый год. Президентские проекты имеют колоссальное значение для качества жизни. (...) Сегодня мы также открываем ледовую арену. (...) Думаю, что арена, как и манеж будут очень востребованными», – рассказал Воробьёв.
«В Подмосковье, как и по всей России, спорт – это норма жизни И, конечно, без создания современной инфраструктуры сложно его развивать на достойном уровне (...) уверен, что новые манеж и ФОК в Домодедове станут спортивным домом для многих семей», – поделился Матыцин.В пресс-службе губернатора рассказали, что футбол является самым массовым видом спорта в Домодедове. Свыше 1500 детей занимаются футболом. В округе базируются две профессиональные команды «Велес» и «Пересвет», а также 57 любительских.
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Анастасия Чинкова